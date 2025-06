Francesca Polizzi nel mirino. Ma, andiamo con ordine. Francesca si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne dove, lo scorso gennaio, è sbarcata per corteggiare Gianmarco Steri. Reduce dal grande successo ottenuto come corteggiatore di Martina De Ioannon, il barbiere aveva attirato l’attenzione di migliaia di ragazze, scese solo per conoscerlo. Tuttavia, tra le prime a colpirlo fu proprio Francesca, grazie soprattutto alla sua personalità particolare e diversa da quella delle classiche corteggiatrici del dating show.

In un primo momento, la giovane studentessa sembrava aver conquistato non solo il pubblico, ma soprattutto Gianmarco, che la baciò per prima tra tutte le sue corteggiatrici. Tuttavia, col passare del tempo, il loro percorso è deteriorato, con il tronista che ha spesso messo in discussione le reazioni, a suo dire esagerate, della ragazza, ammettendo di provare un’attrazione più forte per Cristina Ferrara. Dunque, alcune settimane dopo, sentendosi messa da parte e lasciata in panchina da Steri, Francesca ha deciso di autoeliminarsi.

Francesca Polizzi nella bufera: cos’ha fatto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Dopo aver lasciato Uomini e Donne, Francesca è tornata alla sua vita di sempre, riattivandosi anche sui social. Già prima della sua esperienza nel dating show, infatti, vantava un grande seguito, soprattutto su TikTok, dove condivideva contenuti legati alla sua passione per la lingua cinese e la cultura della Cina, realizzando occasionalmente anche piccole sponsorizzazioni. Nonostante fosse presente sulla piattaforma da tempo, dopo l’addio a Gianmarco c’è chi l’ha accusata di aver partecipato al programma solo per ottenere visibilità.

Le polemiche si sono intensificate ancora di più quando, nelle ultime ore, Francesca ha annunciato di essere entrata a far parte di una nota agenzia che rappresenta diverse figure del mondo dello spettacolo, collegata anche al celebre esperto di Uomini e Donne, Lorenzo Pugnaloni. Da lì, l’ex corteggiatrice è stata travolta dalle critiche, anche perché Lorenzo ha sempre attaccato apertamente e senza mezzi termini Gianmarco e il suo percorso nella trasmissione. Ad ogni modo, per ora, Francesca Polizzi non ha replicato alle critiche, preferendo mantenere il silenzio.