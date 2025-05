Francesca Polizzi rompe il silenzio dopo l’addio a Uomini e Donne. A distanza di alcuni giorni dalla sua autoeliminazione, l’ex corteggiatrice ha scelto di concedere un’intervista a Lorenzo Pugnaloni nel suo programma “Casa Lollo”. Un’occasione per mettere un punto definitivo alla vicenda e chiarire ogni dubbio a chi ha seguito con passione il suo percorso all’interno del dating show. Prima di tutto, ha spiegato di aver deciso di eliminarsi dopo aver visto diversi campanelli d’allarme da parte di Gianmarco Steri.

In particolare, il tronista mostrava un atteggiamento completamente diverso durante le esterne rispetto a quanto accadeva in studio, lasciandola spesso confusa e piena di dubbi. Arrivata al limite, ha deciso di abbandonare la trasmissione senza tornare in studio, spiegando di aver scelto di mettere l’amor proprio al primo posto. Tuttavia, ha rivelato di aver lasciato due lettere a Gianmarco, spiegandogli tutte le motivazioni che l’hanno portata a prendere questa decisione. Il tronista, dal canto suo, ha commentato la scelta di Francesca durante la puntata, dichiarando che, se lei si fosse presentato in studio, sarebbe stato comunque lui a mandarla via.

Francesca Polizzi replica a Nadia Di Diodato: la verità dopo l’addio a Uomini e Donne

Dunque, Gianmarco Steri è ora rimasto solo con Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato e, tra una settimana, farà finalmente la sua scelta. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, Francesca Polizzi ha ammesso di non avere la minima idea su chi possa essere la scelta finale, anche perché, da quando ha lasciato il programma, ha smesso di seguire le puntate. Per quanto riguarda le altre corteggiatrici, poi, ha replicato anche alle critiche di Nadia. Quest’ultima, infatti, ha parlato di lei nel corso di un’intervista a Uomini e Donne Magazine, definendola “infantile“.

Un attacco che ha sorpreso Francesca, considerando che le due hanno sempre avuto un rapporto sereno e cordiale in studio. “In studio è sempre stata carina con me, quindi mi sono stupita nel leggere certe cose, l’ultima puntata abbiamo anche chiacchierato a fine registrazione. Io non la conosco bene, quindi non posso giudicare”, ha detto la TikToker. Infine, per ora, la siciliana ha escluso la possibilità di vederla sul trono, spiegando di voler passare un periodo da sola e di avere il desiderio di trasferirsi all’estero.