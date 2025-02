Francesca Sorrentino rompe il silenzio sulla polemica fine del suo trono a Uomini e Donne. Pochi giorni fa, su Canale 5 è finalmente andata in onda la scelta dell’ex tronista. Una scelta particolare la sua, considerando, che poco prima, aveva deciso di abbandonare il trono. Dopo aver ricevuto una segnalazione sul suo corteggiatore Gianmarco Meo, la 24enne aveva lasciato lo studio, scegliendo di non continuare il suo percorso nel dating show. Al che, Gianluca Costantino l’aveva rincorsa, chiedendole di dargli la possibilità di farsi conoscere lontano dalle telecamere. Francesca ha accettato e i due hanno lasciato il programma insieme. Tuttavia, pare che la loro frequentazione sia durata molto poco.

Pochi giorni dopo la registrazione, hanno iniziato a circolare i primi rumors di una crisi tra i due, complice anche il malumore di Francesca per le critiche sul suo trono. Dopo la messa in onda della puntata, poi, è apparso piuttosto evidente che tra loro fosse già tutto finito. L’ex tronista, infatti, ha pubblicato un lungo post per ringraziare tutti coloro che lavorano al programma, senza però menzionare Gianluca. Quest’ultimo, dal canto suo, l’ha ringraziata per i momenti vissuti insieme, assicurando ai suoi follower che avrebbe dato presto spiegazioni sulla loro situazione.

Francesca Sorrentino: “Vi svelerò la mia verità su ciò che è accaduto dopo Uomini e Donne”

Dopo giorni di silenzio e speculazioni, Francesca Sorrentino sembra essere arrivata al limite, svelando di voler raccontare presto tutta la sua verità. In una storia su Instagram, ha dato l’annuncio, spiegando di aver preso la decisione di dire la sua anche per rispetto di tutti coloro che l’hanno seguita durante i cinque mesi di trono. “Io sono appena tornata da Milano e ci tenevo a dirvi una cosa perché mi stanno arrivando tanti messaggi, e per rispetto delle persone che mi hanno seguita o insultata, per rispetto di tutti, devo e mi sento di raccontare come sono andate a finire le cose dopo il programma in grandi linee”, ha detto.

Dopodiché, ha aggiunto: “Domani farò delle storie per spiegarvi un attimo, anche perché ne leggo di ogni da parte di chiunque, anche di persone che non conosco, cioè la maggior parte. Allora a questo punto la racconto io la mia, dato che stanno parlando un pochino tutti”. Come didascalia del video, ha poi scritto: “Domani dirò la mia verità, bacetto”. Insomma, dal tono dell’ex tronista, pare che le cose tra lei e Gianluca Costantino non siano finite proprio serenamente. A questo punto, non resta che attendere per scoprire cosa racconterà l’ex volto di Uomini e Donne.