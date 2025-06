Uomini e Donne, Francesca Sorrentino ha un nuovo fidanzato? Spuntano foto e indizi sui social: smentito il ritorno di fiamma con l'ex Manuel Maura.

Nuovo amore per Francesca Sorrentino, ex tronista di Uomini e Donne? In questi giorni in molti hanno notato degli indizi sui social con un uomo misterioso, una serie di like e commenti che lasciano ipotizzare che ci sia un flirt in corso. Dopo giorni di rumor, l’ex volto del dating show di Canale5 nelle scorse ore ha postato su Instagram una storia in dolce in compagnia con i sottofondo il brano di Ultimo L’unica forza che ho.

Non ci sono indizi inequivocabili sul fatto che Francesca Sorrentino ha un nuovo fidanzato ma lo scatto e soprattutto la canzone che lo accompagnava hanno lasciato presagire che si tratti della sua nuova fiamma. Per il momento si tratta solo di pure suggestioni ed indiscrezioni e dunque tutto va preso con le pinze. Nulla si sa, inoltre anche sull’identità del presunto nuovo fidanzato di Francesca Sorrentino di Uomini e Donne se non uno scatto visibile alla fine dell’articolo. Per sapere con certezza se Francesca è single o è fidanzata non resta che rendere ulteriori dettagli o le dichiarazioni stesse della tronista.

Francesca Sorrentino di Uomini e Donne: smentito il ritorno di fiamma con l’ex Manuel Maura

Nel frattempo nei giorni scorsi si era ipotizzato un ritorno di fiamma di Francesca Sorrentino con l’ex Manuel Maura. Dopo la fine del suo trono a Uomini e Donne, Francesca Sorrentino potrebbe aver riallacciato i rapporti con Manuel Maura? Uno scambio di messaggi sui social non era passato inosservato ma la realtà si è rivelata diversa. Ed adesso pare che il cuore della bella ex tronista batte per un altro.