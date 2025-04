Francesca Sorrentino è tornata nel mirino degli haters dopo Uomini e Donne. L’ex tronista di recente ha annunciato di essersi rifatta il naso, mostrando anche sui social i risultati dell’intervento. Molti hanno però commentato negativamente questa scelta, dichiarando anzi di trovarla ‘irriconoscibile’ e criticando la sua scelta di ricorrere alla chirurgia plastica così spesso.

Uomini e donne, Ilaria confessa: "Vincenzo ha contattato Agnese a febbraio"/ Colpo di scena nel dating show

C’è anche chi è arrivato ad insultare Francesca che, in tutta risposta, ha deciso di intervenire personalmente, replicando alle accuse con toni altrettanto duri. “Stavo leggendo tutti i commenti che mi vengono fatti su entrambi i social con scritto ‘ma che hai passato? Sembri Moira Orfei, sei tutta rifatta’, quando in realtà mi sono rifatta il naso, il seno e basta.” ha tenuto a precisare l’ex tronista di Uomini e Donne, sottolineando di non vedersi neppure tanto cambiata.

Chi è Andrea, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ Ritorno in studio per Sabrina Zago e...

Francesca Sorrentino, ex di Uomini e Donne, risponde alle critiche per la sua voce e il suo aspetto: “Mi avete stufata!”

Fatta questa premessa, Francesca Sorrentino si è detta stanca degli insulti gratuiti per una cosa che “fanno tutti”. Motivo per il quale ha deciso di commentare a sua volta i profili di coloro che hanno usato contro di lei parole forti, che fanno male. “Gli altri possono commentarmi, insultarmi e io non posso? Ci sono giorni in cui non voglio subire passivamente gli insulti e rispondo.” ha tuonato, ammettendo che, pur decidendo volontariamente di mettere in piazza la sua vita, questo non giustifica gli insulti: “solo perché io mi espongo devo stare zitta e diventare il pungiball delle vostre frustrazioni? No, non funziona così.” Ma non è tutto: l’ex tronista si è detta inoltre stufa delle pesanti critiche per la sua voce, che molti hanno definito “fastidiosa” o “inascoltabile”: “Mi avete proprio stufata!”, ha concluso Francesca nel suo lungo sfogo.