Francesca Sorrentino piange su Instagram: il duro sfogo dopo Uomini e Donne e la rottura con Manuel Maura.

Ex protagonista di Temptation Island ed ex tronista di Uomini e Donne, Francesca Sorrentino continua a far parlare di sè anche oggi, che sui social si è lasciata andare ad uno sfogo commovente. Nella scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi la ragazza ha affrontato un percorso decisamente travagliato per poi arrivare a non scegliere nessuno dei corteggiatori, resasi conto che non erano pronti ed interessati ad una storia seria con lei.

Intanto, per tutta l’estate sono girati i gossip sui ripetuti avvicinamenti con Manuel Maura, suo ex fidanzato storico, anche se tutti e due hanno smentito le voci di un ritorno di fiamma. Ma ecco che oggi Francesca Sorrentino ci stupisce di nuovo, mostrandosi vulnerabile e senza filtri sui social: poco fa è comparsa una sua foto in lacrime e sotto, una didascalia dove ribadisce l’importanza di curare la salute mentale e l’importanza di chiedere aiuto nei momenti di crisi.

Francesca Sorrentino in lacrime: “La vita mi ha mandato tanti segnali“

Lo sfogo di Francesca Sorrentino su Instagram ha coinvolto molti fan che stanno empatizzando con lei e con le sue parole, oggi vere più che mai: “Oggi è stata una giornata molto particolare che mi ha dato una grande lezione. È stato un periodo in cui la vita mi ha mandato mille segnali per farmi capire di dover rallentare e fermarmi a riflettere su alcune vicende che mi hanno turbata più di quello che pensavo“, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne, “Fingere di essere onnipotenti e indistruttibili per me è stata l’unica arma di difesa […] Non bisogna mai trascurare la salute mentale“. Francesca ha poi spiegato di aver capito quanto sia importante non essere perfetti, smontando quella che oggi è l’immagine canonica dell’influencer, e che niente ha a che fare con la vita di tutti i giorni.