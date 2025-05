Francesco contro Cinzia, sale la tensione a Uomini e donne tra due protagonisti del Trono Over. Nelle scorse ore Francesco ha concesso un’intervista a Lollo Magazine, dove ha parlato del suo rapporto con Cinzia, lasciandosi andare a qualche curiosa verità. Francesco ha deciso di smascherare la donna, rivelando alcuni atteggiamenti e curiosità visti nel programma condotto da Maria De Filippi:

“Inizialmente sembrava molto interessata a quello che facevo e alle mie esperienze aldilà del programma. Mi sembrava veramente interessata… poi, però, dopo diverse telefonate in cui ogni tipo di conversazione verteva sul programma e sulla riconoscibilità, il suo atteggiamento mi ha infastidito molto” ha svelato il protagonista di Uomini e donne che si è lasciato andare anche su altri temi riguardanti il dating show di Mediaset. Il rapporto tra Francesco e Cinzia dunque sembra essersi particolarmente incrinato in questa fase.

Uomini e donne, Francesco contro Cinzia: “Non mi piace il suo modo di fare”

Reduci dall’avventura a Uomini e donne, Francesco e Cinzia hanno interrotto il rapporto e l’ex cavaliere ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe in questa fase. Soffermandosi sulla stessa Cinzia, Francesco ha tuonato:

“Non mi piace il suo modo di interrompere e far cercare di passare un messaggio sbagliato, lei come donna ha tutto il diritto di frequentare e conoscere chi vuole, l’importante è restare autentici cosa che lei non è stata” le parole nel corso di una intervista concessa a Lollo Magazine. Una presa di posizione fortissima per Francesco, che si è scagliato contro Cinzia.

