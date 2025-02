Uomini e Donne, scelta a sorpresa per Francesca Sorrentino, l’ex corteggiatore Francesco De Martino: “Pura strategia”

Si è concluso in fretta e furia e con una scelta a sorpresa il trono di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne. Durante la registrazione del dating show di ieri, martedì 5 febbraio 2025, è scoppiato il caos con il corteggiatore Gianmarco Meo finito nel mirino della tronista e accusato di essere lì solo per visibilità. In fretta e furia, quindi, Francesca ha scelto di conoscere l’unico corteggiatore che l’è rimasto, Gianluca Costantino, a telecamere spente. Adesso, dopo settimane di silenzio, un altro suo corteggiatore, Francesco De Martino, che si è autoeliminato ha concesso una lunga intervista a Lorenzo Pugnaloni dicendo la sua sul Trono.

Innanzitutto Francesco De Martino ha criticato gli altri corteggiatori di Francesca: “Vedono persone che si interfacciano con il mondo dello spettacolo, che vogliono fare audience ma non vedo nessuno che si è applicato ad avere una vera e propria conoscenza con lei. Non vedo ragazzi che stanno intraprendendo un qualcosa per conquistare lei.” E tuttavia ha pesantemente criticato anche il Trono di Francesca a Uomini e Donne: “Lei è sempre stata un po’ difesa, come la ragazza un po’ chiusa, timida ma penso che sia totalmente il contrario. Io penso che semplicemente, lei abbia fatto di questo percorso una strategia e che fondamentalmente le è andata male.”

Sempre durante l’intervista con Lorenzo Pugnaloni Francesco De Martino dopo aver criticato Francesca, il suo Trono ad Uomini e Donne ed i suoi corteggiatori ha anche spiegato una volta per tutte perché ha scelto di autoeliminarsi: “Sono andato via perché ho capito che lei non riusciva a prendere il mio interesse.” e poi ha aggiunto: “Io l’ho sempre invitata a guardare un po’ oltre a ciò che era il programma, la popolarità e tante altre cose.” Ed infine ha rivelato che secondo lui, Francesca Sorrentino è ancora innamorata, o perlomeno invaghita, del suo ex fidanzato Manuela Maura ed è anche e soprattutto per questo motivo che Francesca è apparsa molto frenata nel dating show di Canale5.