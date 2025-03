Gaia Gigli è tornata a parlare della rottura con Daniele Paudice. La 26enne, è stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne nella scorsa edizione ed era arrivata alla scelta finale insieme a Marika Abbonato. Madre di un bambino, è uscita dal programma di Maria De Filippi dopo essere stata scelta dall’ex tronista. L’interesse e il coinvolgimento piuttosto palesi durante il dating, sono sfumati una volta lontani dai riflettori e ad ottobre 2024 si sono lasciati per tutta una serie di motivi che hanno fatto molto soffrire Gaia.

Garlasco, legale di Stasi: "Indagini hanno delle voragini"/ "Supertestimone venne ignorato dagli inquirenti"

Gaia Gigli: le ultime rivelazioni su Daniele Paudice, ex tronista di Uomini e Donne

Già durante UeD sembravano una coppia perfetta, si sono promessi un futuro insieme, ma ciò che era nato in quel contesto televisivo non ha resistito alla quotidianità. Un addio che ha sorpreso i fan, ma anche Gaia in prima persona. Dopo un periodo di lontananza dai social, negli ultimi giorni, la milanese è tornata a parlare degli strascichi che si porta dietro dopo la fine dell’amore con Daniele. Poi ha confessato: “Se inizio qualcosa è perché ci credo, poi che ci ho creduto da sola è un altro discorso”. Quindi ha accusato, implicitamente, Paudice di non aver creduto al futuro della loro relazione?

Grande Fratello, Javier attacca Shaila e difende Lorenzo: "Non può dargli tutte le colpe"/ "Troppo facile"

Uomini e Donne: Daniele Paudice ricorda il suo trono ma non menziona Gaia

Sembra chiaro che Daniele e Gaia non si siano lasciati in buoni rapporti. L’ex tronista ha ricordato sul suo profilo Instagram la sua esperienza iniziata un anno fa, “un viaggio inaspettato, folle e soprattutto emozionante”. Daniele, che ha affiancato Ida Platano nel trono Classico, ha precisato di avere vissuto sensazioni che rimarranno indelebili nella sua vita e ha scoperto che non si finisce mai di conoscersi nella vita. Nel post in questione non ha fatto nessun riferimento all’estetista. Al momento, nella sua vita non è ancora arrivato l’amore, una ragazza di cui innamorarsi. Continua a lavorare nel settore della moda dopo aver preso la difficile decisione di andare vita dalla sua città.