Uomini e Donne/ Gemma e Giorgio di nuovo in tv, ma… (Trono Over)

Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono pronti a tornare in tv, ma non insieme. Dopo aver animato per mesi il parterre del trono over di Uomini e donne dove si sono conosciuti vivendo una storia d’amore che si è conclusa con una rottura che ha fatto soffrire tantissimo l’ex dama, Giorgio e Gemma sono diventati dei volti popolari del piccolo schermo e, nella prossima stagione televisiva, sono pronti a tornare in tv. Chi, tuttavia, sperava di rivedere Giorgio nel parterre del trono over resterà deluso. Dopo aver lasciato la trasmissione di Maria De Filippi, Giorgio non ha alcuna intenzione di tornarci. La clamorosa novità che sta annunciando in questi giorni riguarderebbe così un’altra sfera della sua vita professionale. Secondo il settimanale Mio, infatti, Giorgio sarebbe uno dei giudici della nuova edizione de La pupa e il secchione. Il ritorno di Giorgio nel parterre del trono over, dunque, sarebbe escluso.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER: GEMMA GALGANI ALLA RICERCA DELL’AMORE

Gemma Galgani è una delle dame del trono over di Uomini e Donne sin dalla prima stagione. La dama, in questi anni, ha vissuto diverse storie d’amore senza, tuttavia, incontrare il suo principe azzurro. A maggio, Gemma ha chiuso la stagione de trono over con Mario con il quale, però, sembra che la conoscenza sia finita. Gemma, infatti, sta trascorrendo l’estate con la famiglia e gli amici e a settembre tornerà nel parterre del dating show per cercare nuovamente il suo principe azzurro sperando che sia l’anno giusto. Gemma, inoltre, sarà anche impegnata in un progetto tutto nuovo con Giulia De Lellis e, secondo il settimanale Mio, potrebbe far parte anche della giuria de La pupa e il secchione. In quest’ultimo caso, la coppia Gemma-Giorgio si riunirebbe anche solo se per motivi televisivi.

