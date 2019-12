Uomini e Donne/ Gemma e Juan si frequentano ancora? Tutto tace… (Trono Over)

Tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano si frequentano ancora dopo l’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne? Una domanda a cui è difficile rispondere, per il momento, non essendoci indizi sui social. Juan Luis, da quando partecipa al trono over, è sempre stato molto presente sui social pubblicando foto e video. Da giorni, invece, tutto tace sul profilo Instagram del cavaliere, finito al centro delle polemiche per l’atteggiamento che ha avuto nei confronti di Gemma. Anche la Galgani non ha commentato il duro scontro avuto con Juan in puntata, trincerandosi dietro un assordante silenzio anche se, l’ultima storia pubblicata dalla Galgani, non lascia presagire nulla di buono. La dama di Torino, infatti, ha condiviso l’ultima canzone di Mina e Ivano Fossati, “Luna Diamante” mettendo in evidenza le seguenti parole: “C’è solo mezza luna stanotte. Niente può accadere. Perfino lontano da niente succede qualcosa. Ma non qui”. Il tutto è stato accompagnato dall’immagine di una ragazza in lacrime. Tra Gemma e Juan, dunque, è tutto finito?

UOMINI E DONNE, VERONICA URSIDA CONTRO ARMANDO INCARNATO?

Non ci sono dubbi, invece, sulla fine della frequentazione tra Veronica Ursida e Armando Incarnato. I due hanno provato a lasciare insieme il trono over di Uomini e Donne tornando, poco dopo, in studio per dirsi ufficialmente addio non senza polemiche. Sui social, la dama si mostra, nonostante tutto, serena e sorridente e, nell’ultima foto pubblicata, appare in compagnia di un cucciolo. La Ursida, così, si è lasciata andare ad una riflessione sulla fedeltà dei cani. “Il cane è un gentiluomo! È sincero, non mente, non inganna, non tradisce, è generoso, è altruista, ha fiducia in Te ma soprattutto una volta entrato nella Tua vita è “un battito del tuo cuore”, scrive. Una dichiarazione d’amore per i cani in cui i fan hanno visto anche una frecciatina nei confronti di Armando, sarà vero?





