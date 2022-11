Uomini e donne, Gemma Galgani accusata da un ex cavaliere/ “La stanno allontanando..”

Uomini e donne, Jean Pierre torna a parlare di Gemma Galgani: la critica dell’ex cavaliere

Gemma Galgani rischierebbe il ruolo di primadonna a Uomini e donne, prendendosi gioco della fiducia dei telespettatori. Questo sarebbe, in sintesi, il pensiero espresso dall’ex pretendente della torinese al trono over, Jean Pierre, in un intervento concesso a Fralof per DonnaSpia.it.

Jean Pierre, ai tempi della sua partecipazione a Uomini e donne, sembrava aver instaurato una buona intesa con Gemma fino ad un allontanamento tra i due e l’esclusiva di coppia con un’altra dama del parterre del trono over che lui dava uscendo di scena in coppia con quest’ultima. Jean Pierre fa coppia fissa da ormai tre anni con l’amore trovato a Uomini e donne. E, intervistato, l’ex cavaliere di Uomini e donne critica così l’ex fiamma Gemma: “La sa lunga. E’ arrivata al punto di offendere l’intelligenza della gente…”. A detta dell’intervistato la torinese non mirerebbe a trovare l’amore della sua vita, in TV, ma intenderebbe mirare alla visibilità a fin di business e un tornaconto economico personale: “Dopo 13 anni ma chi ci crede più? Lei è lì per le telecamere…”. Ma non é tutto. Le frecciatine dell’ex cavaliere contro l’ex fidanzata storica del “gabbiano”, Giorgio Manetti, poi proseguono: “Ma adesso vedo che la stanno allontanando. Non è più la prima donna”.

Insomma, per Jean Pierre, il presunto teatrino di Gemma montato ad arte per visibilità potrebbe molto presto avere fine, anche perché al dating show di Canale 5 lei coprirebbe ora un ruolo ridimensionato rispetto al passato. Tuttavia, non si fa attendere un augurio dell’uomo a Gemma Galgani: “Io le auguro di trovare l’amore. Io ci sono uscito insieme ed è una bella persona. Una donna intelligente e colta. Con lei si sta bene, ma non riesce a trovare nessuno…”.

