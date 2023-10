Uomini e Donne, Gemma Galgani ancora innamorata di Giorgio Manetti?/ “Per lui ero disposta a tutto…”

Uomini e Donne, Gemma Galgani ricorda le “turbolenze” con Giorgio Manetti: “Come le montagne russe…”

Un programma come Uomini e Donne ha visto passare nel tempo tanti volti che hanno impreziosito e animato le tante dinamiche che da sempre contraddistinguono il dating show di Maria De Filippi. Tra i protagonisti indiscussi impossibile non citare Gemma Galgani; da anni presenza fissa nel parterre femminile del trono over e mai arrendevole rispetto al suo sogno di trovare l’amore a dispetto di critiche ed esperienze non proprio condite dal lieto fine.

Tutti ricorderanno una delle prime love story di Gemma Galgani a Uomini e Donne, ovvero quella con Giorgio Manetti. Insieme sembravano sul punto di poter iniziare un percorso scandito da amore e tenerezza; prospettiva presto sfatata dalle vicissitudini e dalle incomprensioni. Nel tempo la dama ha avuto modo di superare il dolore per quell’amore svanito, aggiungendo saltuariamente aneddoti e considerazioni con un velo di nostalgia.

Gemma Galgani, semplice racconto o romantica nostalgia? “Nel mio cuore c’era solo lui…”

Come riporta Coming Soon, Gemma Galgani – intervistata dal magazine di Uomini e Donne – ha rivelato un nuovo retroscena sul rapporto di anni fa con Giorgio Manetti. “Un briciolo di lucidità mi tornava a fine puntata, quando lui organizzava le esterne con le altre signore che voleva conoscere e a me restava la triste incognita di come sarebbero andate a finire. Poi però lo vedevo, passavo del tempo con lui e tutto il mio malessere svaniva in un attimo, mentre le mie perplessità si allontanavano come nubi all’orizzonte“. Queste le parole della dama che, ancora oggi, ricorda alla perfezione la tendenza ondivaga delle sue emozioni e del rapporto con l’ex cavaliere. “Insomma, mi sentivo sempre sulle montagne russe, ma il mio cuore non vacillava mai e aveva spazio solo per lui…”.

Proseguendo nel suo racconto al magazine di Uomini e Donne – riportato da Coming Soon – Gemma Galgani, sempre in riferimento alla liaison con Giorgio Manetti, ha spiegato: “Volevo meravigliarlo con tutta me stessa, per cui mi sentivo di dover guadagnare punti con lui in qualsiasi modo. Spinta da questo, presi contatto con una grafica prestigiosa a cui commissionai un logo con le due ‘G’ di Gems e George… Spero che Giorgio l’abbia conservato“. La dama ha anche aggiunto: “Il suo motto ‘day by day’ in quel momento mi pesava come un enorme macigno ed il terrore del distacco era insormontabile”.











