Gemma Galgani va all’attacco a Uomini e donne 2024: “Aurora Tropea è una provocatrice seriale”

Torna a parlare Gemma Galgani, la celebre dama di Uomini e donne si è raccontata al magazine ufficiale della trasmissione di Canale Cinque condotta da Maria De Filippi dal lunedì al venerdì, la torinese non ha risparmiato frecciatine, ma anche complimenti, ad alcuni dei protagonisti del programma. Mentre il dating show è già entrato nel vivo, Gemma Galgani ha colto l’occasione per punzecchiare Aurora Tropea, definendola tra le pagine del magazine “una provocatrice seriale”, insomma, una donna per la quale non sembra nutrire particolare simpatia.

Gemma Galgani ha confidato inoltre di sentirsi legata a Cristina Tenuta, spesso sua compagna di sedia a Uomini e donne e che non viene molto compresa e spesso attaccata anche in maniera ingiusta, per questo sente di nutrire una particolare stima nei suoi confronti.

Gemma Galgani e Francesca Sorrentino sono vicinissime: la rivelazione a Uomini e donne

Un’altra persona alla quale Gemma Galgani si è legata negli ultimi tempi a Uomini e donne di Maria De Filippi è Francesca Sorrentino, che sogna di incontrare quell’amore che ti fa battere forte il cuore nella vita, un lato da sognatrice che ha incontrato l’approvazione della stessa Gemma Galgani.

Tra i ragazzi invece chi ha catturato l’attenzione di Gemma Galgani troviamo Michele Longobardi, che oltre a sfoggiare un gran sorriso ha regalato un momento di grande commozione a Uomini e donne con la telefonata a suo nonno, particolarmente felice di saperlo partecipare al programma. Intanto Gemma Galgani sta tentando di approfondire la conoscenza di Salvatore, che si è presentato così al pubblico di Canale Cinque: “Io ho 59 anni e sono di Siena, sono un tecnico per un’azienda e sono venuto a conoscere questa bellissima donna, mi piace il tipo di persona, è sensibile, anche io lo sono”.

