Uomini e Donne/ Gemma Galgani, attacco a Riccardo Guarnieri: “Cervellotico…”

Uomini e Donne, news 5 giugno 2022

Gemma Galgani, amica di Ida Platano e dama storica del trono over di Uomini e Donne, ha vissuto da vicino la storia, oggi finita, tra la dama e Riccardo Guarnieri. Conoscendo bene Ida e Riccardo, la dama di Torino, sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, ha commentato le ultime vicende che hanno coinvolto Ida e Riccardo i quali, dopo un riavvicinamento in seguito al ritorno in trasmissione del cavaliere pugliese, si sono detti definitivamente addio al punto che Riccardo ha raccontato di essere stato bloccato su Whatsapp dalla Platano.

“Ida e Riccardo, soprattutto a livello caratteriale, sembra che corrano su due binari paralleli che non riescono a incontrarsi. Hanno fatto diversi tentativi per dare una chance alla loro relazione ma, purtroppo, la rottura prima o dopo arriva sempre. Quando una coppia non decolla mi dispiace sempre tanto, soprattutto in questo caso“, ha raccontato Gemma che, per il bene che vuole alla Platano, ha sperato che tra i due le cose andassero bene.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e i consigli per Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Sempre sulle pagine del magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, in vista del futuro, Gemma Galgani ha dato qualche consiglio a Riccardo Guarnieri ed Ida Platano in modo che entrambi possano trovare la felicità. “A Riccardo suggerirei di essere meno cervellotico, di chiarirsi le idee e lasciarsi andare al rapporto con più leggerezza, vivendolo giorno per giorno senza sindacare sulle signore parole e quando vengono dette”, ha detto la Galgani.

La dama di Torino, infine, ha dato anche qualche consiglio all’amica: “Alla mia cara Ida, invece, non sapere esattamente cosa dire perché lei è una di panica, come me, che si butta a capofitto nella relazione in cui credo, convinta che nulla può fermare l’amore; poi sappiamo invece che non sempre la favola ha un lieto fine”, ha concluso.

