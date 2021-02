Uomini e Donne, Gemma Galgani cerca visibilità?/ Maurizio Costanzo: “I cavalieri la sfruttano”

Gemma Galgani è da anni protagonista del trono over di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi. La dama torinese è ormai la veterana del programma con il maggior numero di anni nello studio e forse anche di delusioni d’amore. Da sempre Gemma divide il pubblico, tra sostenitori e detrattori. Maurizio Costanzo, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, ha risposto a un lettrice di Siracusa che chiedeva se la dama fosse in cerca di visibilità o realmente in cerca dell’amore: “Non credo che a 70 anni si abbia voglia di perdere tempo sul piccolo schermo solo per raggiungere un briciolo di fama”, ha scritto Costanzo. E ha aggiunto: “Non credo che Gemma Galgani stia in televisione, a Uomini e Donne, per cercare visibilità… ritengo sia una donna di cuore, animata davvero da un sano romanticismo che la spinge a cercare l’amore della sua vita”.

Maurizio Costanzo difende Gemma Galgani di Uomini e Donne

Secondo Maurizio Costanzo, quindi, Gemma Galgani è davvero nel programma per trovare l’amore. Il conduttore si è permesso di dare un consiglio a Gemma Galgani, in cerca da anni della persona con cui condividere le proprie giornate: “L’unico consiglio che mi sento di dare alla Galgani è di cercare tra uomini della sua età e di non cedere alle lusinghe di giovanotti o cinquantenni rampanti: quelli sì che, forse, sfruttano la notorietà della Galgani per far parlare di loro”. Secondo il conduttore sono quindi i cavalieri a sfruttare la popolarità di Gemma per farsi notare nel programma di Canale 5. Infine, Maurizio Costanzo che ha quindi difeso il percorso della dama torinese a Uomini e Donne ha voluto anche farle un augurio per il futuro, dopo l’ultima delusione per la fine della sua conoscenza con Maurizio Guerci: “Buona fortuna, Gemma”.



