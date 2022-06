Uomini e donne, Gemma Galgani chiude con Giovanni?/ Lui la definisce “cicciottella”

Uomini e donne, Gemma Galgani esce in esterna con Giovanni

Uomini e donne ha chiuso i battenti per la sua ultima stagione lo scorso 1° giugno 2022 e, in vista della ripartenza prevista a settembre 2022 su Canale 5, Gemma Galgani divide i beninformati del gossip tra chi la darebbe per confermata e chi invece la vedrebbe non confermata tra i protagonisti alla ricerca dell’amore al dating-show di Maria De Filippi. Tuttavia, in queste ore Witty tv ha lanciato delle immagini esclusive dell’ultima esterna inedita che Gemma Galgani ha registrato con il nuovo pretendente, accorso al trono over di Uomini e donne per fare la conoscenza della torinese, ovvero il cavaliere Giovanni. Un’uscita in esterna che non avrebbe sortito gli effetti sperati -a detta del web- per la torinese, tanto che lei potrebbe decidersi a chiudere in definitiva la frequentazione appena avviata con il corteggiatore. Il motivo alla base di una possibile rottura tra i diretti interessati? Un commento discutibile del cavaliere sulla fisicità della dama.

Mentre si attende la decisione definitiva di Gemma, di proseguire o no la conoscenza di Giovanni nel corso dell’estate 2022, intanto, come rende noto Witty tv con le immagini esclusive dell’esterna “incriminata”, per il web Giovanni si è lasciato andare ad un parere discutibile, senza nascondere che rispetto alle immagini di Uomini e donne che è abituato a seguire da casa lui si sarebbe aspettato dal vivo un’altra Galgani, insomma una donna “più in carne”. “Come mi trovi?”, incalza Gemma, Giovanni, che di tutta risposta poi replica in esterna: “Benissimo, super! Eppure in tv ti facevo più cicciottella!”.

Un’esternazione infelice a detta del web, quasi come a voler dare della “cicciona” a Gemma Galgani e a definire la dama per la stazza o le apparenze fisiche. Che Gemma voglia proseguire la frequentazione intrapresa con Giovanni, nonostante la segnalazione web che incombe sui due protagonisti del trono over di Uomini e donne? Staremo a vedere cosa accadrà. Nel frattempo, Gemma Galgani si gode le tanto agognate vacanze in vista del solstizio d’estate 2022.













