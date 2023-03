Uomini e donne, Gemma Galgani chiude con Silvio?/ Lui vuole attenzioni: la scelta

Uomini e donne, Gemma Galgani e Silvio in crisi: che succede al trono over?

Gemma Galgani potrebbe rivelarsi protagonista di una nuova delusione d’amore a Uomini e donne, dal momento che tra lei e Silvio tira aria di crisi. O almeno questo é stando alle ultime anticipazioni TV riprese attraverso il profilo Instagram Uomini e donne classico e over da Lorenzo Pugnaloni, relative alle registrazioni del format datate 18 e 19 marzo 2023.

"Uomini potranno partorire"/ Clinica choc in Serbia: “trapianti ovuli, pene e...”

A quanto pare, stando agli esclusivi spoiler TV, i conoscenti alla ricerca dell’amore del trono over attivo a Uomini e donne si paleserebbero, a tratti, incompatibili. Questo, dal momento che Silvio sarebbe in costante stato di richiesta di attenzioni avanzata a Gemma Galgani, con lei che di tanto in tanto si sottrarrebbe al trasporto fisico con il cavaliere. Il che darebbe così vita a battute d’arresto nel rapporto a due.

Abdel Latif, migrante morto in ospedale a Roma/ Quattro indagati, medici e infermieri

“Si inizia con Gemma- fa sapere lo spoiler TV targato Uomini e donne-, lei e Silvio hanno fatto un’esterna in un centro benessere dove Silvio voleva delle attenzioni da parte

sua, però Gemma non si sa il motivo non si è sbilanciata più di tanto”. Che Silvio e Gemma siano sull’orlo di una crisi d’amore nel preludio di una rottura definitiva non può dirsi, quindi, un’ipotesi azzardata.

Gemma e Silvio sono destinati a lasciarsi? Lo spoiler di Uomini e donne

Ma anche se “inizialmente Silvio non voleva chiarire, alla fine, i due hanno ballato insieme e si sono “riappacificati””. Insomma, nello studio TV, nonostante l’esterna funesta, i due over si sarebbero riappacificati. Ma non é tutto. Perché alla seconda sessione di registrazioni di Uomini e donne, poi, Gemma e Silvio tornano protagonisti a Uomini e donne.

Morte Grazia Prisco/ L'ultimo ad averla vista in vita "Non era lucida quel giorno..."

Questo con Silvio che minaccerebbe di voler chiudere la frequentazione avviata con Gemma Galgani e non manca la scelta finale dei conoscenti: “Si è parlato anche di oggi di Gemma e Silvio, lui vorrebbe chiudere, ma i due hanno deciso di darsi un’altra settimana per vedere come vanno le cose”. Staremo a vedere, quindi, cosa riserverà ai due over il destino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA