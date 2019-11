Uomini e Donne/ Gemma Galgani conclude la settimana in “bellezza” (Trono Over)

Oggi pomeriggio gli amici del trono over di Uomini e Donne lasceranno il posto al trono classico. Nel frattempo ieri, Gemma Galgani ha concluso la sua puntata tra le lacrime. Juan ha accettato di ballare nuovamente con Tina Cipollari, per la gioia della dama che li ha scrutati con sguardo minaccioso e poi alla fine ha polemizzato con Gianni Sperti che oscillava le braccia a tempo di musica: “Ma che fai! Quelle cose si fanno per le coppie! Sei patetico!”. Ma per la torinese le preoccupazioni e i dispiaceri non sono finiti, infatti sono arrivate due ammiratrici per Juan: Paola, 48 anni, di Aversa e Francesca, 54, di Bari, entrambe divorziate con figli grandi. Dopo la presentazione delle due, il cavaliere ha detto di essere in forte imbarazzo e indeciso sul da farsi, poi ha scelto di tenere Paola, provocando un ghigno di disappunto sul volto di Gemma. La critica di Armando non si è fatta attendere: “Finora ti eri dimostrato un gentiluomo, continua a farlo e non prendere in giro Gemma che non se lo merita”.

Uomini e Donne Over, la disperazione di Gemma Galgani

Juan ha prontamente replicato ad Incarnato: “Ma tu sei qui in veste di opinionista o cosa…io faccio quello che mi pare e piace!”; Gianni Sperti ha quindi replicato “Da che pulpito!”, Juan poi, ha dichiarato che il fatto di essere venuto per una persona non significa obbligatoriamente precludersi altre conoscenze: “Però se tutto ciò è causa di tante chiacchiere…beh”. Gemma ha fatto capire chiaramente di essere turbata per la cosa, Maria le ha fatto presente che conoscere una persona può accadere ovunque, ma lei ha parlato ancora di sentimenti, termine secondo Gianni completamente fuori luogo vista la tempistica della vicenda, ma Gemma ha rivendicato il suo “status”: “Io mi sento normalissima! Gli strani siete voi!”. Proprio in funzione del sentimento nutrito dalla dama, il ballo di Juan e Paola è un’immagine troppo forte per lei tanto da rifugiarsi dietro le quinte, un’altra volta in lacrime. Poco dopo Juan ha voluto raggiungerla: “Ehi sono qua, non sono morto!”; ma lei ha confidato di stare male: “Non mi aspettavo questa cosa…poi pensavo a stasera, a domani…”; “E perché mai scusa … cosa ci impedisce di vederci…dai su non fare così!” le ha detto lui asciugandole una lacrima: come finirà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA