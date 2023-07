Uomini e donne: Gemma Galgani dice addio al trono over?/ Beccata con un misterioso uomo e..

Uomini e donne, Gemma Galgani viene avvistata con un uomo non popolare: la segnalazione web

Gemma Galgani si prepara per l’addio a Uomini e donne, in vista della nuova stagione tv del dating show di Canale 5? L’ipotesi di un non-ritorno nel piccolo schermo, per la dama torinese veterana tra i protagonisti all’attivo da anni al trono over in ricerca dell’amore, non si direbbe azzardata. Questo, dal momento che la torinese potrebbe aver ritrovato l’amore, al fianco di un uomo misterioso, con il quale lei sarebbe stata avvistata.

Uomini e donne, Gemma Galgani: "In amore bisogna muoversi con cautela..."/ La bordata a Isabella Ricci

Ebbene sí, l’acerrima nemica dell’opinionista TV Tina Cipollari nel cast del format sui sentimenti, Gemma Galgani, sarebbe stata beccata mentre era in dolce compagnia con un uomo non noto al pubblico di Uomini e donne. Questo é quanto si segnala da parte del pubblico spettatore di Uomini e donne, in diversi forum all’attivo online, in supporto al trono classico e il trono over fondati sulla nota ricerca dell’amore made in TV.

Gemma Galgani, vacanza da single dopo Uomini e Donne/ "Sono tornata in Puglia ed è stata..."

Stando alla segnalazione del momento, che potrebbe rivelarsi compromettente per Gemma Galgani, tanto da comportare la non re-entry della dama al dating show sull’amore condotto da Maria De Filippi, la torinese sarebbe stata avvistata mentre era insieme ad un uomo a quanto pare non appartenente al mondo dello showbiz e quindi non popolare: un “nip”. E l’avvistamento si sarebbe verificato mentre i due passeggiavano per le strade di Torino, la città in cui risiede in pianta stabile la popolare protagonista all’attivo alla corte di Uomini e donne.

Gemma Galgani rischia il posto di dama, alla corte di Uomini e donne?

Che l’avvistamento del momento possa vedere Gemma Galgani prossima all’uscita di scena, al trono over di Uomini e donne? Come risaputo da regolamento, per i protagonisti in cerca dell’amore non é consentito intraprendere conoscenze che non siano con persone attive nell’ampio raggio dei cavalieri e le dame ingaggiati nel cast di Uomini e donne. Motivo per cui, quindi, Gemma Galgani rischia di non confermarsi tra i protagonisti TV alla nuova stagione del dating show, presumibilmente in partenza a metà settembre 2023. Il format sui sentimenti, condotto da Maria De Filippi, é in onda in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online sul sito wev Mediaset infinity.

Uomini e Donne in prima serata con Gemma Galgani e Tina Cipollari troniste?/ L'indiscrezione bomba!

Nel frattempo, inoltre, nel web si fa rumoreggiante la notizia che vede LDA dare annuncio del suo ingaggio nel cast della Partita del Cuore 2023…











© RIPRODUZIONE RISERVATA