Uomini e Donne/ Gemma Galgani dimentica George, l’incontro a Torino (Trono Over)

Manca ormai pochissimo all’inizio del trono over di Uomini e Donne. Proprio questo pomeriggio, dame e cavalieri del parterre, torneranno in studio per la nuova registrazione, svelando cosa è successo in questa settimana lontani dai riflettori del programma. Vi ricordiamo infatti, che la prima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi, andrà in onda proprio questo lunedì 16 settembre. Ritroveremo Gianni Sperti così come Tinì Cansino e Tina Cipollari. Nel frattempo, Gemma Galgani, la dama più amata in assoluto, si gode gli ultimi raggi di sole. Ecco perché, il settimanale Nuovo ha avuto modo di paparazzarla in costume. Siamo sicuri quindi, che questo “spunto” verrà ampiamente sviluppato in trasmissione anche dalla burrosa Tina, l’opinionista da (quasi) sempre in polemica con la torinese. Gemma, secondo la rivista diretta da Riccardo Signoretti, prende il sole per “riconquistare” Giorgio Manetti, ex cavaliere del trono senior che con lei ha condiviso una breve (ma intensa) passione durata circa 8 mesi.

Uomini e Donne Over, Gemma Galgani beccata in esterna

Proprio Giorgio Manetti, intervistato di recente tra le pagine del settimanale Lei, ha smentito la possibilità di tornare al trono over di Uomini e Donne, proprio perché impegnato con una donna. “Non tornerò! È stata una bellissima storia ma è finita l’anno scorso a maggio. La parentesi per me è chiusa”, ha rivelato. Al suo fianco, una dama conosciuta lontana dalle telecamere, che vive in casa con lui: “È una persona bella e pulita. Non potrei chiedere di meglio”. E per quanto riguarda la sua storia con la Galgani, ha rivelato: “Gemma? Non l’ho più sentita al telefono dal 4 settembre 2015, quindi sono passati 4 anni dalla nostra ultima conversazione. Leggo notizie di lei su Internet, qualche volta ho guardato le puntate di Uomini e Donne, ma è sempre la stessa storia: l’ho conosciuta in quel modo e la ritrovo ancora in quel modo”. Nel frattempo, la torinese – racconta Il VicoloDelleNews – è stata beccato subito dopo una delle ultime registrazioni, a passeggio con una nuova fiamma del parterre: di chi si tratterà?

