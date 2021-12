Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Isabella Ricci, arriva la pace?

Uomini e Donne, anticipazioni e news 18 dicembre

Isabella Ricci e Gemma Galgani sono state le protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne nelle ultime due stagioni. Tra Isabella e Gemma, infatti, non c’è mai stata molta simpatia. Tra le due dame non sono mancate discussioni con il parterre che si è schierato dalla parte dell’una o dell’altra. Isabella, contrariamente a Gemma, è riuscita anche a trovare l’amore. La Ricci, infatti, ha lasciato la trasmissione con Fabio, un cavaliere che, giunto nel programma per conoscerla, è riuscito a conquistarla. Dopo l’addio di Isabella e le dichiarazioni che quest’ultima ha rilasciato su Gemma non risparmiandole critiche per il suo atteggiamento, la Galgani ha deciso di replicare.

“Non voglio essere ipocrita, tanto meno a Natale, per cui senza problemi dichiaro apertamente che non prenderò il cellulare in mano per fare gli auguri ad Isabella. Detto questo, rispetto l’amore di tutti e per tuti, e il mio augurio a lei, adesso che ha trovato un uomo piacevole e di sani valori, è vivere una storia d’amore importante, di quelle che rendono la vita ancora più bella, quindi tanto auguri a lei e Fabio!”, ha dichiarato la Galgani al magazine ufficiale della trasmissione.

Gemma Galgani e il sogno dell’amore

Nella lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Gemma Galgani ha parlato anche d’amore. La dama di Torino ha parlato, in particolare, della delusione vissuta con Costabile, il cavaliere con cui sembrava potesse nascere qualcosa d’importante. “A Costabile farò gli auguri, non sono una persona che serba rancore, soprattutto tengo a dire che lui mi è stato molto vicino in questo periodo per me piuttosto difficile, interessandosi spesso al mio stato di salute e questo mi ha fatto molto piacere. Mi ha comunicato di essere tornato alla sua amata Sharm, al caldo, mi sono dispiaciute le nostre incomprensioni perché tenevo molto a lui e avevo sperato che potessimo costruire una bella storia, le cose sono andate diversamente come sapete tutti”, ha aggiunto.

Oggi, la Galgani sta conoscendo Leonardo con cui c’è stato anche un bacio: tra i due nascerà l’amore come si augura la dama di Torino? Lo scopriremo con il tempo.



