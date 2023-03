Uomini e donne, Gemma Galgani e Silvio si lasciano: che succede alla corte di Maria De Filippi?

Proseguono gli appuntamenti alla corte di Uomini e donne, dove Gemma Galgani e Silvio decidono di chiudere la loro conoscenza in conclusione di una dura lite.

É quanto anticipa lo spoiler TV di Lorenzo Pugnaloni via Instagram, relativamente ai nuovi appuntamenti TV di Uomini e donne registratosi tra il 25 e il 26 marzo 2023. Rientrati al centro studio di Uomini e donne, per la quota trono over Gemma Galgani torna a confrontarsi con il conoscente intimo Silvio. Il cavaliere, dopo aver palesato di sentire fortemente il bisogno delle attenzioni di Gemma, un’esigenza di passione nel rapporto a due, alimenta il fuoco di un’accesa lite con la veterana torinese di Uomini e donne.

“Si è conclusa definitivamente la storia

tra Gemma e Silvio, hanno discusso al

centro studio tentando una

riappacificazione ma nulla”, fa sapere quindi l’esperto re degli spoiler tv.

L’happy ending tra Gemma Galgani e Silvio

Ma non é tutto. La lovestory tra Gemma e Silvio, che si conclude evidentemente per incompatibilità tra i due conoscenti o forse per il ricordo che la dama conserva dell’ex storico Giorgio Manetti – nessuno sembra potersi sostituirsi al “gabbiano” nel cuore di lei- ha però un finale pacifico. Gemma e Silvio si dicono addio abbracciandosi, con una svolta nella svolta: “Silvio ha

deciso di andarsene definitivamente

dal programma”. Insomma Silvio non farà più rientro alla corte di Maria De Filippi, per il gran dispiacere dei fan.

Uomini e donne, Gemma Galgani e Silvio si dicono addio/ Lite in studio...

Ma quali sorti attenderanno Gemma, dal momento che la sua ricerca resta attiva a Uomini e donne? Lo scopriremo solo continuando a seguirla nei prossimi appuntamenti TV del dating show di Maria De Filippi. E staremo a vedere anche come si comporterà Silvio, in termini di condotta post-tv, una volta tornato a casa dopo l’esperienza conclusa.

