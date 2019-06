Uomini e Donne/ Gemma Galgani elogia Tina: “una mamma fantastica” (Trono Over)

Tra Gemma Galgani e Tina Cipollari che, in questi anni, hanno dato vita a numerosi siparietti durante le puntate del trono over di Uomini e Donne, la pace potrebbe essere vicina. In vacanza, in attesa che cominci la nuova stagione della trasmissione di Maria De Filippi, Gemma si è raccontata a cuore aperto ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. A sorpresa, parlando della sua “nemica”, Gemma ha spiazzato tutti con i complimenti pe rla bionda opinionista. “Posso dire che è una mamma fantastica, superlativa”, ha detto Gemma Galgani. La dama storica del trono over ha anche parlato di Giorgio Manetti con cui ha vissuto una storia che le ha fatto vivere tantissime emozioni anche se è sempre stata consapevole di non poter avere una storia seria con lui che continuava a puntualizzare di non amarla: “In realtà la mia era stata una provocazione, cercavo di sbloccare a modo mio una situazione ferma”. Infine, su Rocco Fredella ha concluso: “È uscito, si è fidanzato, si faccia la sua vita. Io quando sono fidanzata vivo la mia storia”.

UOMINI E DONNE: DURO SFOGO DI URSULA BENNARDO

Per Ursula Bennardo, incinta di una bambina, frutto del suo amore con Sossio Aruta, dovrebbe essere un periodo tranquillo e sereno, ma nelle scorse ore, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne, sui social, si è lasciata andare ad un improvviso quanto misterioso sfogo. “I gesti, il pensiero, la dolcezza, l’attenzione – ha scritto pochi giorni fa Ursula sui socil per ringraziare il compagno Sossio, autore di un gesto che l’ha colpita molto – hanno più valore dei regali…”. Tantissimi i commenti dei fans che le hanno augurato di godersi la felicità che la vita ha deciso di donarle. Tuttavia, non sono mancate le critiche e tra queste, una in particolare, avrebbe fatto infuriare l’ex dama. “Posso capire che è una signora, appunto già mamma di più uno in arrivo… ma non sono modi di vestire soprattutto lei che è incinta… dai è uno schifo, faceva prima a stare n…a faceva più bella figura”, ha scritto un utente a cui la Bennardo ha replicato – “Signorina, vai a guardare altrove”.





