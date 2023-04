Uomini e donne, Gemma Galgani: esplode il triangolo/Scintille con Paola al trono over

Uomini e donne: Gemma Galgani ancora al centro di un “triangolo”, in tv

Si infiammano le atmosfere delle vicende di Uomini e donne, al trono over, con Gemma Galgani che si preannuncia protagonista di un nuovo e spinoso “triangolo“. O almeno questo trapelerebbe sulla base di quanto si apprende dagli ultimi spoiler tv lanciati da Lorenzo Pugnaloni attraverso la pagina Instagram, Uomini e donne classico e over, relativamente alle nuove puntate del dating show tenutesi tra il 15 e il 16 aprile 2023.

“Paola e Gemma hanno litigato un sacco, davvero fuoco e fiamme, per il cavaliere con il quale entrambe sono uscite” -esordiscono i curiosi spoiler TV delle nuove puntate di Uomini e donne, prossimamente in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Insomma, a quanto pare la veterana tra i protagonisti over di Uomini e donne, Gemma Galgani, diventa ancora una volta protagonista di un confronto al veleno con una competitor, per via di un uomo conteso in amore.

Ma non é tutto. Sempre per la quota trono over di Uomini e donne, dagli ultimi spoiler TV si apprende inoltre che il cavaliere “Elio ha dato il palo a Paola questa mattina per dei motivi futili”. Sembra quindi annunciato l’epilogo della conoscenza tra gli over Elio e Paola, avviatasi al trono over della corte dei sentimenti, condotta da Maria De Filippi.

Gemma Galgani conquista un nuovo corteggiatore, al trono over

E al confronto al centro studio, rispetto alla rivale Paola, Gemma Galgani sembra avere la meglio in termini di positive vibes legate alla sfera sentimentale: “Poi è sceso un uomo per conoscere Gemma e lei l’ha tenuto”. La ormai ex fidanzata storica del “gabbiano” Giorgio Manetti continua a registrare la corte di cavalieri new-entries a Uomini e donne, segno che la veterana torinese vanti un magnetismo tv senza tempo.

Chissà, quindi, quali sorti attendono Gemma Galgani, nel mezzo della lunga ricerca dell’amore in tv.











