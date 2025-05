Da oltre 10 anni occupa un posto di prim’ordine nel parterre femminile del trono over, senza dubbio la dama più longeva di Uomini e Donne; Gemma Galgani persevera sui suoi intenti sentimentali e a distanza di tempo prosegue il suo viaggio alla ricerca dell’amore della sua vita. Spesso e volentieri, tra le risate generali, non manca di primeggiare in siparietti goliardici, sovente con la complicità di Tina Cipollari che – seppur più morbida nell’ultimo periodo – l’ha sempre beccata e si diverte a pungere.

Nel corso della puntata del 19 maggio 2025 di Uomini e Donne è ancora una volta Gemma a prendersi la scena e non solo per il volo di stracci nella discussione con Arcangelo. Proprio mentre si accingeva a dibattere con il cavaliere, in preda ad animi sempre più piccati, ha rischiato di scivolare in un vero e proprio incidente hot; complice, neanche a dirlo, proprio Tina Cipollari.

Gemma Galgani, incidente hot sfiorato a Uomini e Donne: ‘colpa’ di Tina Cipollari!

Ma cosa è successo a Gemma Galgani, a cosa è dovuto l’incidente hot ‘sfiorato’? La dama, come anticipato, era nel bel mezzo di una discussione con Arcangelo e balzando in piedi ha rischiato di perdere prima il microfono e poi… la gonna!

Gemma ha chiamato i tecnici di Uomini e Donne una volta resasi conto del microfono prossimo a capitolare; la sua richiesta d’aiuto è stata però colta da Tina Cipollari che – come racconta TgCom24 – in maniera goliardica ha cercato di sistemare la dama ma con una certa veemenza. “Così mi strappi la gonna!”, ha tuonato la Galgani mentre la storica opinionista del dating show continuava ad armeggiare rischiando l’incidente hot. Alla fine è stato ‘salvifico’ l’intervento dei tecnici e il peggio è stato scongiurato.

