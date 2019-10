Uomini e Donne/ Gemma Galgani: “Jean Pierre? Mi tratta come un pacco!” (Trono over)

Ieri pomeriggio si sono concluse le dinamiche settimanali con il trono over di Uomini e Donne. Gemma Galgani – come di consueto – è stata la regina indiscussa di questo spaccato televisivo. La dama torinese ha mostrato apertamente di non avere apprezzato l’arrivo di Antonella in studio, fra lei e Jean Pierre. Il cavaliere, dopo averla conosciuta, si è detto particolarmente incuriosito a lei e l’ha fatta rimanere concedendole un ballo di fronte allo sguardo infastidito della Galgani, che nell’appuntamento di ieri ha fatto una vera e propria scenata di gelosia canzonando il sorriso che il cavaliere avrebbe donato ad Antonella nel corso del loro primo ballo dedicato alla conoscenza. Gemma non si è trattenuta neppure nel tirare una frecciatina al cavaliere colpevole, quando la riaccompagna a casa, di trattarla alla stregua di un pacco di giornali. “Avete presente agli Champs Elysées, al mattino, quando ci sono questi urlatori che buttano i pacchetti di Le Figaro uno dopo l’altro? Ecco, lui fa lo stesso con me quando mi accompagna a casa”.

Uomini e Donne Over, la rabbia di Gemma e la sfilata delle dame

Gianni Sperti e Tina Cipollari dopo avere sentito il racconto di Gemma Galgani hanno trattenuto a fatica le risate. Jean Pierre invece, ha provato invano a contestualizzare la situazione: Gemma Galgani era proprio sul piede di guerra. Antonella al trono over si è presentata per il torinese Jean Pierre, rompendo così le uova nel paniere alla povera Gemma, famosa protagonista senior che corteggia l’uomo ormai da alcune settimane (portandosi a casa scarsi risultati). L’ingresso di Antonella non è stato visto di buon occhio dalla dama torinese che non ha mancato, durante tutta la presentazione, di punzecchiarla a dovere. La sfilata poi, ha creato ancora discussioni tra le dame del parterre. Tra le più apprezzate in passerella Pamela Barretta. Il pubblico social però, non ha apprezzato sempre tutto: “Pamela troppo volgare. Mostrare le tette non è sinonimo di sensualità e femminilità”, si legge sull’account ufficiale di Instagram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA