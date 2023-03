Uomini e donne, Gemma Galgani: “Mi ha chiesto di leccargli…”/ Retroscena con Silvio

Uomini e donne, Gemma Galgani avvia una nuova frequentazione con Silvio: c’é qualcosa che la tiene a freno

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con Gemma Galgani protagonista di un retroscena “hot” condiviso con Silvio. Relativamente agli spoiler TV di Uomini e donne classico e over, delle nuove registrazioni del dating show datate 6 marzo 2023 si rileva che al rientro in studio Gemma Galgani stia vivendo una frequentazione tra alti e bassi con il neo corteggiatore giunto per lei al trono over.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ "Con Silvio baci passionali": Gianni non è convinto

E il rapporto altalenante tra i due sarebbe dovuto in primis al linguaggio edulcorato, forse troppo spinto sul sesso, di Silvio. “Si parte da Gemma Galgani -anticipano gli spoiler tv della nuova puntata, per la quota trono over -, con lei che si è vista diverse volte con Silvio, ma si è lamentata’. Ma cosa lamenta Gemma Galgani, nello specifico?

Uomini e donne, Gemma Galgani lascia il trono over?/ Scatta il bacio passionale e..

A quanto pare, emerge, ,che a detta della torinese il cavaliere new-entry al trono over di Uomini e donne abbia un linguaggio “troppo colorito a livello sessuale”. E non a caso, nello studio TV, al rientro per la dama a Uomini e donne, “si è discusso”.

Gemma Galgani spiazzata dalla richiesta “fetish” di Silvio

Il motivo del contenzioso di Uomini e donne? É presto detto. Pare che Gemma Galgani si dica piuttosto spiazzata per la richiesta hot che Silvio le ha avanzato nell’intimità: “lui le ha chiesto che doveva leccargli le ascelle”. Un retroscena di fuoco, quello svelato a Uomini e donne, che non sarebbe di gradimento alla torinese e che potrebbe scatenare l’insorgenza di nuove polemiche ai danni della dama over, rispetto alla conoscenza intrapresa con Silvio. Questo, sulla scia dell’accusa generale, di cui si é resa portavoce l’opinionista Tina Cipollari a Uomini e donne, secondo cui Gemma non cerchi l’amore in TV se non per esperienze personali improntate sul sesso (“hai la voce del sesso”, ha in passato sentenziato Tina, sibillina, su Gemma, NDG). Una voce che si aggiunge alle critiche di chi, via social, contesta che la torinese sia da anni alla ricerca dell’anima gemella in tv, a fin di visibilità come fonte di business.

Silvio, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne/ "Per te..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA