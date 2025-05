Gemma Galgani torna alla carica con Arcangelo. Ma, procediamo con ordine. L’ultima stagione di Uomini e Donne è stata particolarmente difficile per la dama, che ha ricevuto una batosta dopo l’altra. Nell’ultimo periodo, Gemma aveva intrapreso una frequentazione con il cavaliere Arcangelo, dal quale sembrava essere particolarmente coinvolta. Tra loro non sono mancati momenti di forte complicità, con gesti anche molto intimi. Tuttavia, Arcangelo ha poi improvvisamente deciso d’interrompere la conoscenza per concentrarsi esclusivamente sulla dama Marina. Una scelta che ha profondamente amareggiato Gemma, che sembra non farsene ancora una ragione.

Uomini e Donne, anticipazioni: una nuova coppia lascia il Trono Over/ La scelta di Margherita e Dennis

Nelle ultime puntate, Gemma si è duramente scagliata contro di lui, rinfacciandogli i momenti passionali condivisi e poi rapidamente dimenticati. “Come fai a chiudere con me quando solo c’è stato un bacio ma mi hai anche morso”, ha esclamato la Galgani, scatenando la reazione esilarante di Tina Cipollari. Ebbene, a distanza di giorni, la dama pare non aver ancora superato il rifiuto di Arcangelo, intervenendo contro di lui anche nell’ultima registrazione.

Uomini e Donne, Scelta Gianmarco Steri: l'annuncio spiazza/ Perché potrebbe spuntarla Nadia

Gemma Galgani contro Arcangelo: cos’è successo nella registrazione di Uomini e Donne

Domenica, 4 maggio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo aver dedicato uno spazio al trono di Gianmarco Steri, Maria De Filippi è poi passata al Trono Over, chiamando al centro dello studio Arcangelo. Quest’ultimo, nonostante la frequentazione con Marina, ha deciso di uscire anche con Cinzia, con la quale è persino scattato un bacio. Al che, Marina non l’ha presa bene e ha scelto di chiudere ufficialmente con lui. Ricordiamo, tra l’altro, che Arcangelo aveva “lasciato” Gemma proprio per Marina.

Gemma Galgani, ennesima delusione d'amore a Uomini e Donne/ Arcangelo 'la lascia', lei spiazza il web

Di fronte a tutto ciò, la Galgani ha deciso d’intervenire, incalzando di nuovo il cavaliere. La donna si è intromessa nel “triangolo” con Marina e Cinzia, mettendo alle strette Arcangelo e chiedendogli ancora una volta di dirle i reali motivi che l’hanno portato a mettere un punto alla loro conoscenza. Insomma, Gemma sembra non aver ancora dimenticato il cavaliere ed è ancora alla ricerca di risposte da parte di lui. A questo punto, non resta che attendere per scoprire come si evolverà questa storia prima della fine di questa stagione del dating show.