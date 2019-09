Uomini e Donne/ Gemma Galgani, nuovi cavalieri in studio per lei (Trono Over)

Gemma Galgani è l’indiscussa protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Stando alle prime anticipazioni l’edizione 2019 2020 si preannuncia ricca di novità per la dama torinese che ha trascorso un’estate all’insegna del relax, ma anche del divertimento tra corse in bicicletta ed arrampicate. In studio ad attenderla nuovi cavalieri pronte a conquistarle il cuore. Proprio così, per Gemma dopo la storia con Rocco Fredella è arrivato il momento di voltare pagina visto che la dama ha ricevuto proposte da due nuovi corteggiatori: Pippo e Crispino. Chissà che uno dei due non riesca a conquistare il cuore della dama torinese. Non resta che seguire le nuove puntate in partenza da lunedì 16 settembre su Canale 5.

Noel e Stefano sereni: a cena con Ursula, Sossio e…

Quattro protagonisti del trono over si son dati appuntamento ieri a Francavilla Fontana. In alcuni filmati condivisi da Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno fatto la loro comparsa altri volti di Uomini e Donne, uno fra tutti l’ex compagno di Ida Platano, Riccardo Guarnieri. “Il più bello d’Italia”, dice nelle clip Sossio Artuta, “così dicono, qualcuna”, minimizza lui. Ma dopo un po’ al loro fianco fanno la loro comparsa altri due amatissimi protagonisti del dating show: Noel Formica e Stefano Torrese. Come già confermato nel corso della prima registrazione, i due continuano infatti a frequentarsi, sereni e felici come non mai nonostante la querelle scatenata da Pamela Barretta. La dama ha infatti cercato di mettere in difficoltà il suo ex con una serie di rivelazioni al vetriolo, ma a quanto pare il suo intervento non è servito a molto, visto che i due fidanzatini appaiono oggi più innamorati che mai. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Sossio e Ursula ospiti, ecco i cavalieri assenti

Così come ci rivelano le anticipazioni del web, durante la registrazione del trono over di Uomini e Donne erano presenti pure Sossio Aruta e Ursula Bennardo in attesa dell’arrivo della piccola Bianca. Per questo motivo, la prima puntata che andrà in onda in televisione, li vedrà tra i protagonisti, per la gioia degli estimatori. Assente Giorgio Manetti, nonostante le varie notizie trapelate in rete. Il toscano infatti, è felicemente fidanzato: “Conviviamo sulle colline intorno a Firenze. – poi ammette – È stata una riscoperta perché ci conoscevamo già in passato. Una volta chiusa la mia esperienza a Uomini e Donne abbiamo ripreso i rapporti. È una persona bella e pulita. Non potrei chiedere di meglio”. Niente da fare nemmeno per Rocco Fredella, anche lui felicemente fidanzato e pronto per una hit estiva proprio al fianco della sua riccioluta compagna. Gemma però, non è rimasta a bocca asciutta e per lei sono prontamente arrivati due baldi giovanotti, creando i primi scompigli ed anche i primissimi aspri botta e risposta con Tina Cipollari: ne vedremo delle belle! (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Stefano sta con Noel e Pamela non la prende bene

La registrazione del trono over di Uomini e Donne ha riaperto nuove problematiche. Tra le tante, anche la presenza in studio di Stefano Torrese e Noel Formica che hanno confessato di frequentarsi. Pamela Barretta quindi, dopo averli visti ha avuto modo di attaccare il suo ex ripetutamente. Le cose, secondo le freschissime anticipazioni del VicoloDelleNews, sarebbero anche “degenerate”, parlando di dettagli molto privati. Già nel corso di queste settimane, Noel aveva fatto sapere di frequentarsi con Stefano: “La verità è che siamo stati a cena insieme un paio di volte, abbiamo passeggiato per Assisi, ci siamo raccontati molto e abbiamo parlato di argomenti ‘stranamente interessanti’ che condividiamo, e abbiamo anche riso tanto”. La registrazione quindi, ha fatto in modo di ufficializzare la loro giovane conoscenza fuori dalle telecamere del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Pamela ha accusato Stefano di essere “verbalmente violento” quando stava con lei, affermando di avere anche delle prove sulla sua presunta infedeltà quando facevano coppia. La situazione poi, è stata “pepata” ancor di più dagli interventi di Armando. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Volano stracci tra David e Cristina

Nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne Over del 30 agosto, presenti in studio anche Cristina Incorvaia e David Scarantino. Così come fa sapere il blog di Isa&Chia, la coppia era presente per un faccia a faccia dopo la rottura definitiva avvenuta a Temptation Island. Inizialmente i due erano usciti insieme dal falò ma poi, hanno deciso di separarsi. Nel corso dello speciale appuntamento un “mese dopo”, l’ex cavaliere aveva fatto sapere a Filippo Bisciglia: “Dopo il falò ci siamo confrontati e ho trovato dall’altra parte una persona che ha tirato fuori tutto il suo malessere perché non voleva affrontare questo falò…Abbiamo litigato e ci siamo lasciati…”. Poi David aveva precisato di avere rivisto Cristina: “Ci siamo rivisti perché doveva riprendere le sue cose da casa mia…L’unica cosa a cui era interessata era capire se ci fossero tutti i suoi vestiti…E’ infantile…”. Anche in studio da Maria De Filippi l’atmosfera si è fatta nuovamente rovente, tanto da richiedere l’intervento della stessa conduttrice invitandoli a proseguire la discussione fuori. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Inizia ufficialmente al nuova stagione

Ha ufficialmente avuto inizio anche la stagione di dame e cavalieri del trono Over di Uomini e Donne La prima registrazione di questa nuova edizione ha avuto molti protagonisti anche se, come di consueto, la più attesa è stata lei: Gemma Galgani. La dama ha fatto il suo sfavillante ritorno in studio ed è stata accolta da ben due nuovi pretendenti. Come svela il vicolodellenews, si chiamano Pippo e Crispino e pare che la dama abbia deciso di conoscere entrambi. Se questa è la nota positiva per la sua prima puntata di questa edizione, quella negativa è che la dama ha ritrovato tutte le sue consuete “nemiche” con le quali ha litigato anche in questo esordio. Tina Cipollari non ha infatti risparmiato la Galgani, neppure in questa prima puntata del trono Over di Uomini e Donne.

Tina e Barbara contro Gemma Galgani: ancora scontri!

Maria De Filippi ha mostrato al pubblico una clip che ha riassunto l’estate di Gemma Galgani, passata tra divertimenti e attività sportive. Le immagini sono però state commentate con sarcasmo dalla Cipollari, che è poi arrivata allo scontro con Gemma. Le rivalità tra le due dame, dunque, continuano ed è quindi cosa quasi certa che avranno luogo per tutta la nuova edizione. Ma per Gemma i problemi non sono finiti qui. Nonostante Barbara De Santi abbia dichiarato, in una recente intervista, di essersi riappacificata con Gemma, in studio tra le due è scoppiata una nuova lite. Le due si sono reciprocamente accusate parlando di guadagni facili e di pensione. Insomma, si prospetta un’edizione ricca di polemiche e discussioni.



