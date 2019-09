Uomini e Donne/ Gemma Galgani ricorda l’11 settembre “un giorno da…” (Trono Over)

Le anticipazioni sulla nuova stagione del trono over svelando che Gemma Galgani sarà ancora una volta la protagonista assoluta del parterre. Già nelle prime puntate di Uomini e Donne L’ex di Giorgio Manetti farà strage di cuori, rifiutando la corte di un uomo giunto nel parterre proprio per lei. Dopo aver accettato un appuntamento con Jeanpierre, nei prossimi appuntamenti la dama si prepara a conoscere altri due affascinanti corteggiatori, con la speranza che almeno questa volta possa incontrare l’amore della sua vita. In questi giorni, però Gemma Galgani si è presa una pausa dalle sue pene amorose ed è tornata sui social per condividere qualcosa di molto importante. In un post la dama ha infatti ricordato il dolore provato l’11 settembre, quando due aerei si lanciarono sulle torri gemelle di New York sconvolgendo il mondo intero: “Ed oggi come ogni settembre sarà difficile essere sereni! 11 settembre – scrive la Galgani sui social – è un giorno particolare, un giorno che si veste di nero. Un giorno che non conosce sorrisi, un giorno da dimenticare. Stringiamoci in un abbraccio tutti insieme..!!!!”.

Uomini e donne, fan in estasi per il ritorno di Anna Tedesco

Le anticipazioni su Uomini e Donne rilasciate negli ultimi giorni confermano: Anna Tedesco tornerà nel parterre del trono over intenzionata a incontrare l’uomo dei suoi sogni. A più di un anno di distanza dall’addio, la bionda protagonista di Uomini e Donne ci riprova e questa volta spera proprio di poter concludere la sua avventura con lieto fine. Il suo addio degli anni scorsi aveva infatti fatto storcere il naso a molti, dal momento che la sua ipotetica love story con Giorgio Manetti non è stata mai corroborata da prove certe. Per questo motivo oggi i suoi fan esultano: “Mi fa piacere rivederti a Uomini e Donne”, “Sei davvero una bella persona”, scrivono gli internauti tra i commenti del suo ultimo post. “Ho saputo che ti rivedrò in tv. questa volta non dare retta a Gianni e fai la strada che meriti”, aggiunge un altro. E poi ancora: “donna di gran classe”, “bellissima”, “splendida persona”. Il suo ritorno a Uomini e Donne è già un successo?

