Uomini e donne: Gemma Galgani rifiutata da Silvio Venturato/ La scelta che spiazza al trono over

Uomini e donne, Gemma Galgani é protagonista dell’amara delusione di Silvio Venturato

É una Gemma Galgani ancora una volta delusa in amore e nella vita sentimentale, la protagonista di Uomini e donne e nell’affaire Silvio Venturato. Così come ripreso tra le ultime anticipazioni TV e streaming di Lorenzo Pugnaloni fornite via Instagram stories, la dama veterana tra i protagonisti al trono over di Uomini e donne ruba la scena alla concorrenza nel parterre di cavalieri e dame alla ricerca dell’amore, in negativo.

Ida Platano nuova tronista di Uomini e Donne/ Annuncio a sorpresa: amore finito con Alessandro Vicinanza

Nel dettaglio, alla sessione delle riprese di Uomini e donne datata 6 novembre 2023, Gemma Galgani ci riprova con il vecchio flirt Silvio Venturato, chiedendo al cavaliere di tornare a frequentarsi. La risposta dell’uomo non si fa di certo attendere ed é un clamoroso due di picche. Ma non é tutto.

Silvio Venturato é un ritiro annunciato, a Uomini e donne?

Perché, inoltre, il cavaliere palesa di non essere in vena di mettersi in gioco nei sentimenti, in una nuova frequentazione, tanto da giungere alla scelta spiazzante di eliminare la proposta di una conoscenza sul nascere come “un neo eletto tronista over”: “Gemma voleva tornare a frequentare Silvio, ma lui dice di no. Silvio ha chiuso la conoscenza con una dama che era venuta a conoscerlo -si apprende tra gli spoiler del beninformato di Uomini e donne, dove inoltre si tiene proprio con la partecipazione del cavaliere veterano un evento tra over, ossia la prima sfilata a tema maschile -“per gli uomini del parterre”. Che Silvio Venturato sia prossimo al ritiro dal dating show non si direbbe quindi un’ipotesi azzardata, alla luce dello spoiler TV e Streaming del dating show in onda sulle reti Mediaset.

Tina Cipollari, lite con Elena a Uomini e Donne/ "Ma chi ti credi di essere? Maleducata, a casa tua..."

Il che accade tra le novità di inizio novembre 2023 Uomini e donne, dove oltre la crisi del trono over, il trono classico facente capo ai tronisti uomini Cristian Forti e Brando Ephrikian, si palesa a rischio chiusura definitiva nel piccolo schermo.

LEGGI ANCHE:

Marcello Messina e Jasna, Uomini e Donne/ "È il mio uomo ideale": lui si commuove e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA