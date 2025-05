Gemma Galgani vive l’ennesima delusione a Uomini e Donne. Cos’è successo esattamente? Recentemente, la dama aveva iniziato una conoscenza con il cavaliere Arcangelo, che l’aveva colpita da subito. Difatti, da tempo la dama non era così presa da un uomo, tanto da lasciarsi andare rapidamente a dichiarazioni importanti per lui. Dopo poco, però, Arcangelo ha spiazzato Gemma, scegliendo di uscire con altre dame. In particolare, ha preferito proseguire il suo percorso solo con Marina, eliminando invece Gemma. Nell’ultima puntata del dating show, dunque, la Galgani si è ritrovata il “due di picche” dell’uomo, non reagendo molto bene.

Uomini e Donne, Gemma Galgani incidente hot/ Cos'è successo?

Nel corso della puntata, infatti, ha cercato in tutti i modi di far notare come, in realtà, tra loro due, ci sia sempre stata una grande intesa, ad esempio mostrando una foto che ritraeva lei e Arcangelo mano nella mano. Di conseguenza, non potendosi capacitare del perché di questo cambio repentino, la Galgani ha ipotizzato che l’uomo potesse essere stato influenzato da fattori esterni e che, in realtà, non volesse realmente smettere di vederla. Tuttavia, il cavaliere ha sempre negato, sottolineando di aver scelto autonomamente.

Chi è Marina, dama di Uomini e Donne/ Lo scontro con Arcangelo e l'alleanza con Gemma Galgani

Gemma Galgani persa di Arcangelo a Uomini e Donne: i commenti del web

Dopodiché, Gemma Galgani si è scagliata contro la sua “rivale” in amore, Marina, accusandola di essere falsa e di non avere classe. Ricordiamo, infatti, che Arcangelo ha deciso di interrompere la conoscenza con la Galgani proprio perché Marina gli ha chiesto di poter avere l’esclusività. In realtà, però, come riportato dalle anticipazioni, il cavaliere finirà per lasciare anche Marina, così da poter uscire con altre donne. Infine, Gemma ha confessato di essere interessata a Marco, ma anche il cavaliere le ha dato l’ennesimo due di picche.

Uomini e Donne, pagelle anticipazioni ultima registrazione/ Gemma Galgani 'furbetta', Arcangelo smascherato

Sui social, gli utenti si sono scatenati con i commenti, invitando Gemma ad accettare il “rifiuto” e non elemosinare le attenzioni di Arcangelo. In particolare, diversi spettatori hanno rivisto in questi atteggiamenti la Gemma di 10 anni fa, quando usciva con l’indimenticabile Giorgio Manetti. Da tempo, infatti, la dama non si mostrava così infatuata di qualcuno. Di conseguenza, c’è chi l’ha accusata di non essere cresciuta affatto in questi anni, definendola immatura. Ad ogni modo, non resta che continuare a vedere le ultime puntate di Uomini e Donne per scoprire cosa succederà.