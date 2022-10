Uomini e donne, Gemma Galgani scarta Roberto?/ Arriva il nuovo “toy-boy” Fabio

Uomini e donne, Gemma Galgani chiude con Roberto?

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, le cui anticipazioni relative alle registrazioni datate 15 ottobre vedono Gemma Galgani al centro studio per un nuovo pretendente di nome Fabio. La dama veterana del trono over, ex storica di Giorgio Manetti, é reduce da una frequentazione avviata con il pretendente Roberto Bonanni. Quest’ultimo, ex professionista di nuoto e oggi allenatore, non avrebbe ad oggi palesato una scelta chiara tra le dame pretendenti al trono over, il che sembra non piacere affatto a Gemma Galgani, che vorrebbe apparire più unica che rara agli occhi del suo possibile cavaliere. Che Gemma Galgani possa voler troncare la conoscenza con Roberto Bonanni sul nascere? Intanto, le anticipazioni TV fornite da Uomini e donne classico e over vedono Gemma Galgani aprirsi al trono over, al nuovo conoscente, Fabio.

Quest’ultimo, di diversi anni più giovane di lei, si presenta alla corte del trono over per la torinese, come aspirante nuovo “Toy boy” della veterana Gemma Galgani, che nonostante abbia superato la soglia dei 70 anni si presenta in una perfetta forma fisica. I due conoscenti hanno raggiunto il traguardo di un’uscita insieme. Cosa sarà accaduto tra loro? Che la torinese possa tornare a credere nell’amore, dopo l’indimenticabile storico ex Giorgio Manetti?

Gemma esce con Fabio, ma…

A quanto pare, la dama non sarebbe entusiasta della nuova conoscenza.

E non é azzardata l’ipotesi che l’opinionista e rivale di Gemma a Uomini e donne, Tina Cipollari, possa tornare all’attacco della torinese. Tina potrebbe tacciare ancora una volta Gemma di non essere interessata all’amore né alla conoscenza di nuove persone, se non per visibilità e business TV.

