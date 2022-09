Uomini e donne, Gemma Galgani smonta Tina Cipollari/ “Imparasse ad ascoltare…”

Uomini e donne, Gemma Galgani e Tina Cipollari: rapporti sempre più tesi

La nuova edizione di Uomini e donne ha preso il via con la protagonista di sempre, da anni presente nello studio alla ricerca del vero amore: Gemma Galgani. La dama torinese è tornata al centro dell’attenzione anche quest’anno e, come si può intuire già da queste prime puntate dello show, i rapporti con Tina Cipollari continuano ad essere tesissimi. Intervistata dal settimanale Nuovo, in cui si è raccontata a 360° tra il desiderio di trovare l’uomo ideale e il sogno di un matrimonio in futuro, la Galgani ha anche parlato del controverso rapporto con l’agguerrita opinionista.

“Dubito che lei potrebbe essere una mia testimone – spiega la dama di Uomini e donne parlando dell’ipotesi fiori d’arancio in futuro – Anche se devo dire che, quando mi ero fidanzata con Ennio, era stata anche molto simpatica e spiritosa con noi. Ma da allora è passato tempo e oggi è chiaro a tutti che non nutre simpatia nei miei confronti“.

Gemma Galgani e i rapporti con Tina Cipollari: “Vorrei essere capita…“

Le litigate tra Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e donne sono ormai diventate prassi quotidiana nello studio del dating show di Canale5. Da anni le due donne sono ai ferri corti: da un lato l’opinionista tv la attacca su più fronti, dai continui flop in amore ai recenti ritocchini estetici cui si è sottoposta, dall’altro la dama torinese ha sempre cercato di replicare a tono per non finire al tappeto. A ricoprire il ruolo di mediatrice è Maria De Filippi, ormai abituata a vederle litigare e che spesso e volentieri interviene per placare gli animi in studio.

Nel corso dell’intervista al settimanale Nuovo, la Galgani continua a chiedersi il motivo di questo astio che la Cipollari nutrirebbe nei suoi confronti: “Tina mi delude per il suo comportamento nei miei confronti. Io vorrei essere capita invece di litigare sempre. Mi piacerebbe che la Cipollari imparasse ad ascoltare anche chi, come me, parla con il cuore. Da donna a donna, mi sarei aspettata di trovare in lei un’alleata, ma purtroppo non è stato affatto così“.











