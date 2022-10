Uomini e Donne, Gemma Galgani “Tina fa scappare i corteggiatori”/ L’accusa choc…

Gemma Galgani minaccia Tina Cipollari: “Mi auguro che…”

Gemma Galgani è tornata a Uomini e Donne nel tredicesimo anno consecutivo. La dama non ha mai perso la voglia di innamorarsi e di incontrare l’uomo giusto. Intervistata dal Settimanale Nuovo, Gemma Galgani ha rivelato che Tina Cipollari rappresenta però un ostacolo in questo suo obiettivo. Secondo Gemma infatti le battute e le frecciatine che le vengono continuamente rivolte da Tina influenzerebbero i pretendenti. La donna ha infatti spiegato: “Mi auguro solo che questa volta Tina non influenzi i corteggiatori. Con le sue solite frasi tipo “Vedrai te ne accorgerai con il tempo conoscendola meglio” perché purtroppo le sue battute condizionano i miei cavalieri”.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 30 settembre: dichiarazione d'amore per Ida Platano!

Tina Cipollari non ha mai mollato l’osso nei confronti di Gemma Galgani e anche in questa nuova edizione ha continuato a prenderla di mira soprattutto dopo che Gemma ha ammesso di essersi sottoposta a nuovi ritocchi estetici. Gemma Galgani però da donna è rimasta delusa dal comportamento di Tina e ha ammesso: “Vorrei essere compresa che litigare sempre. Mi piacerebbe che lei imparasse ad ascoltare chi come me parla con il cuore”. Oltre a Tina però anche i fan del programma sono dubbiosi sul fatto che Gemma trovi davvero l’amore. Qualcuno pensa infatti che Gemma reciti da anni un copione e che sia in televisione solo per visibilità. Lei però si difende dalle accuse e dice: “Spero in un uomo sincero, leale, affettuoso con cui condividere tanti momenti piacevoli. Seguirò il mio cuore ma mi costruirò una piccola corazza per proteggermi da corteggiatori con finti interessi o situazioni poco limpide”.

Gemma Galgani rifiuta Alfono a Uomini e Donne/ Tina: "Non puoi cercare solo ses*o..."

Gemma Galgani e la promessa a Maria De Filippi: “Supererò qualsiasi ostacolo…”

Nel corso degli anni, Gemma Galgani è diventata la protagonista del programma anche per la sua indole tenace, romantica e sognatrice, alcuni elementi che la contraddistinguono da sempre. In questa nuova edizione Gemma Galgani ha fatto però una promessa a Maria De Filippi. La dama ha infatti rivelato: “Stavolta supererò qualsiasi ostacolo per incontrare l’uomo giusto. L’ho promesso a Maria. Non vedo l’ora di innamorarmi davvero”. Gemma Galgani non è mai stata particolarmente fortunata in amore e nonostante gli anni trascorsi nel programma non è mai riuscita a trovare una persona con cui avviare un rapporto stabile.

Gemma Galgani, bacio con Didier a Uomini e Donne/ Ma è addio, Tina "Non ti prende per cu*o..."

In passato Gemma ha vissuto un’importante storia d’amore con il Gabbiano Giorgio Manetti, ma le cose tra i due sono naufragate inesorabilmente e a seguire lui ha deciso di lasciare per sempre il dating show. Intanto all’interno del programma, Gemma avrebbe conosciuto Lorenzo Pugnaloni. Tra loro starebbe procedendo tutto a gonfie vele anche se un ostacolo sembra poter compromettere tutto. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che Lorenzo abbia scelto di frequentare anche un’altra dama, la signora Silvia. Gemma Galgani non l’avrebbe presa affatto bene. Cosa succederà?











© RIPRODUZIONE RISERVATA