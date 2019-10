Uomini e Donne/ Gemma si sente male: medico in studio e Tina sbotta (trono over)

Gemma Galgani sarà ancora la protagonista indiscussa del nuovo appuntamento di Uomini e Donne Over in onda oggi, lunedì 7 ottobre 2019, a partire dalle 14.45 su Canale 5. La dama torinese sarà nuovamente al centro delle dinamiche, dopo essersi presa una bella cotta (forse non ricambiata) per Jean Pierre, nuovo cavaliere del parterre. C’è anche da fare presente un dettaglio in quanto, proprio il cavaliere si era presentato in studio per corteggiare la dama. Successivamente però, si è reso conto di non provare attrazione nei suoi confronti ma la reazione della Galgani è apparsa incomprensibile. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno reputato la sua “risposta” decisamente esagerata, specie negli atteggiamenti. Per merito delle anticipazioni video di Witty TV, abbiamo avuto modo di saperne maggiormente. Gemma ha raggiunto Jean Pierre alla fine della puntata dopo essere stata rifiutata. La torinese quindi, ha preteso delle spiegazioni valide e queste emozioni, le hanno suscitato il pianto, lasciando a bocca aperta sia Tina che Gianni.

Uomini e Donne, oggi in onda il trono over

“Dopo questa penso che abbiamo capito lo stato mentale di questa donna”, ha sbottato Tina Cipollari. L’opinionista infatti, non si raccapezza e non comprende le reazioni esagerate della dama di fronte al rifiuto del cavaliere. “Stai piangendo per uno sconosciuto”, ha continuato la burrosa ex vamp. Nel video inoltre, si vede chiaramente Jean Pierre non tornare indietro sui suoi passi, consigliandole anche di non perdere del tempo utile dietro di lui ma di cercare altri cavalieri più interessati ad intraprendere una reale conoscenza. Ad un certo punto, entrerà anche un medico in studio a misurare la pressione alla Galgani che non si è sentita bene. Tra le due quindi, questo pomeriggio andrà in scena il solito siparietto. L’appuntamento con le dinamiche del trono over di Uomini e Donne è rinnovato per le 14.45 su Canale 5.

