Uomini e Donne, Giacomo Czerny choc: “Mi hanno trovato aneurisma al cervello”/ “Ho rischiato di morire”

Giacomo Czerny, ex tronista di Uomini e Donne, operato d’urgenza per un aneurisma al cervello

Un vero e proprio dramma quello vissuto da Giacomo Czerny negli ultimi mesi. L’ex tronista di Uomini e Donne – che in studio si è innamorato di Martina Grado, con la quale è fidanzato ancora oggi -, è stato operato d’urgenza dopo che una risonanza ha rilevato un aneurisma al cervello. Tornato sui social dopo giorni di assenza, Giacomo ha raccontato come sono andate le cose.

“Tutto parte due mesi fa quando ho avvertito, mentre ero a lavoro, un mal di testa che non se n’è mai andato.” ha esordito l’ex tronista. Quindi ha spiegato: “Io ovviamente mi sono un po’ preoccupato. Era un mal di testa che andava e veniva, quindi mi dicevano cefalea tensiva, alcuni nevralgia… Insomma, tante cose. Però durante queste visite mi hanno consigliato di fare una risonanza magnetica per escludere cose peggiori.”

Giacomo Czerny, come sta dopo l’operazione d’urgenza? “Ho rischiato di morire, ora…”

Proprio la risonanza gli ha salvato la vita, perché è lì che è stato riscontrato l’aneurisma: “Sono andato in ospedale. Mi hanno fatto una tac dove hanno visto bene che cos’ho dentro. Mi hanno trovato un aneurisma di undici millimetri, molto grosso, che andava operato praticamente subito. […] In due giorni mi hanno operato tramite un intervento che si chiama trattamento di embolizzazione”.

Giacomo ha dunque spiegato che l’intervento è andato bene ma che si è trattato di un’operazione d’urgenza: “Mi hanno detto che la situazione non era delle migliori e che è stata tosta perché in seguito ho capito che la mia è stata un’operazione quasi d’urgenza. Rischiavo di morire. Sono stati giorni orribili.” ha ammesso. L’ex tronista ha dunque rivelato di stare bene ora, ma di essere comunque costretto a tenere la situazione sotto controllo costante: “Sono in ripresa. Mi hanno dimesso, ho dovuto fare controlli, ne ho un altro tra tre mesi e poi dopo sei mesi. Controlli, controlli, controlli… È andata. Sono stato fortunato.”

