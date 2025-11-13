Martina Grado commuove Giacomo Czerny nel giorno del suo compleanno: “Tanti auguri amore mio”.

Continua la meravigliosa storia d’amore tra Giacomo Czerny e Martina Grado, coppia uscita da Uomini e Donne nell’edizione del 2021 dove Giacomo era tronista. La loro è una delle pochissime storie che ancora oggi continua a far emozionare i fan: la loro relazione va sempre a gonfie vele, e non si sono mai allontanati l’uno dall’altra una volta finito il programma.

Eppure quest’estate si è parlato tanto di una presunta crisi tra Giacomo Czerny e Martina Grado perchè per un certo periodo non hanno più pubblicato foto di coppia sui social. Così, immediatamente, i fan si sono chiesti se ci fosse stato un litigio tra di loro, oppure, che il loro amore non fosse più quello di una volta. Eppure, poco fa le voci della crisi sono state smontate una dopo l’altra, in particolare dopo il post del compleanno dell’ex tronista. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Giacomo Czerny e Martina Grado, altro che crisi! La risposta romantica dell’ex tronista alla dedica

Dopo la partecipazione al matrimonio tra i due ex Uomini e Donne Paolo Crivellin e Angela Caloisi, ecco che Giacomo Czerny e Martina Grado danno prova del loro amore durante il giorno del compleanno di lui, che ha raggiunto il traguardo dei 30. Infatti, la dedica della fidanzata è stata dolcissima, con tanto di una frase ironica che ha fatto impazzire i fan. “Non ho messo trenta foto perché non voglio infierire sul fatto che compi trent’anni. L’idea era di mettere una foto per ogni anno, quindi trenta. trenta fotografie per trent’anni che compi“, ha detto la ragazza.

Poi ha continuato con ironia: “E poi instagram non permette di arrivare a trenta. Quindi ne ho messe meno di trenta. Non ci pensare al tuo trentesimo compleanno! Tanti auguri amore mio.. Quanti anni fai che non ho capito?“. E Giacomo Czerny ha risposto così: “29 più 1. Ti amo“. Dunque, crisi rientrata? Oppure mai esistita! Alla lista degli auguri si aggiungono anche altri amici di Uomini e Donne come Arianna Cirrincione, Samantha Curcio e Angela Caloisi.