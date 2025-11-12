Marcello Messina e Giada Rizzi hanno annunciato il ritorno di fiamma: come hanno reagito i fan di Uomini e Donne

Una delle coppie più chiacchierate del Trono Over è ufficialmente tornata insieme. Di chi si tratta? Di Marcello Messina e Giada Rizzi. I due avevano lasciato il programma insieme per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere, condividendo sui social teneri momenti e dichiarazioni d’amore. Tuttavia, poco dopo, erano entrati in crisi, con Giada che aveva annunciato sui social la rottura a causa di differenze caratteriali. “Non c’è un buono o un cattivo, solo due persone che hanno scoperto, forse col tempo, di essere profondamente diverse. Sarebbe stato molto più facile restare in silenzio, sparire, far finta di niente. Ma non sarei io”, aveva scritto.

Uomini e Donne, Cristina torna ad attaccare Gianmarco Steri: "Non eri fatta per quel coatto"/ Like polemico

Ebbene, nonostante Giada avesse parlato di una rottura definitiva, le cose sembrano essere cambiate. A distanza di pochi mesi, infatti, sono riusciti a sanare le loro divergenze, riprendendo la loro relazione. La dama e il cavaliere hanno dato la notizia condividendo sui social delle dolci foto, con la didascalia: “A volte bisogna perdersi per capire l’amore, ma poi ci si ritrova più innamorati di prima”.

Marco Veneselli, chi è il corteggiatore di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne/ La tronista si sbilancia

Marcello e Giada di nuovo innamorati: la reazione dei fan di Uomini e Donne

Non sono però mancate critiche da parte dei fan di Uomini e Donne. Difatti, un ritorno di fiamma così veloce ha fatto nascere speculazioni sul fatto che possa essere stato anche un modo per attirare l’attenzione ed avere visibilità. Ad ogni modo, per ora, Marcello Messina e Giada Rizzi sembrano essere più felici che mai, come dimostrato dai contenuti che continuano a condividere sui rispettivi social.