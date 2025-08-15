Uomini e Donne, Giada e Marcello spiazzano tutti: dopo la pausa, un video social fa sospettare. Ritorno di fiamma?

Solo poco tempo fa si parlava di una presunta crisi tra Marcello e Giada di Uomini e Donne. Gli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi sono usciti dal programma innamoratissimi, e per la prima volta il cavaliere torinese aveva spiegato che non sarebbe mai più tornato nel programma vista l’importanza di quella storia, anche qualora fosse finita male. Ma durante l’estate si sa, moltissime coppie fanno parlare di sè ed escono gossip uno dopo l’altro, spesso non veritieri.

Ma come mai si è parlato di crisi tra Marcello e Giada? I fan di Uomini e Donne avevano notato che il cavaliere non aveva festeggiato il compleanno della fidanzata, e immediatamente si è diffuso il rumor sulla rottura. Così, Giada era intervenuta sui social e ha detto: “A prescindere da tutto quello che terze persone scrivono sulla falsità e tutto il resto… Nel rispetto di tutte le persone che ci sostengono… in tutte le coppie ci sono alti e bassi e solo il tempo potrà mettere ordine e pace“, e ha continuato, “Le persone si conoscono, si vivono, si ascoltano, discutono… cercando di trovare un equilibrio. Con questo vi abbraccio sempre con il sorriso”.

Uomini e Donne, Giada e Marcello sono tornati insieme? Le dolci parole di una canzone

Nonostante le parole di Giada, dopo una sola settimana era arrivata la notizia che la dama aveva deciso di essersi presa una pausa da Marcello, mentre lui aveva scelto la via del silenzio. Dopo la conferma della crisi e del temporaneo allontanamento, pare che i due si siano rimessi insieme. Infatti, Giada ha pubblicato un video sui social mentre si mostra sorridente, e sembra che dietro di lei ci sia proprio Marcello. La canzone di sottofondo è quella di Michele Bravi, intitolata “Mantieni il bacio”, e le parole scelte per la clip sono piuttosto emblematiche: “E senti solo il cuore e il male non esiste più, E non c’è più dolore, Soltanto io soltanto tu“.