Gianluca Costantino torna a parlare di Francesca Sorrentino dopo la fine del loro percorso a Uomini e Donne. Pochi giorni fa, su Canale 5 è andata in onda la scelta dell’ex tronista. Non si è trattata di una scelta classica dato che, in realtà, la giovane aveva deciso inizialmente di abbandonare il trono. Tuttavia, dopo essere stata rincorsa da Gianluca, aveva deciso di dargli una possibilità e continuare la conoscenza fuori dal programma. Prevedibilmente, però, pochi giorni dopo la registrazione si sono diffuse le prime voci di rottura. Una volta andata in onda la puntata, Francesca è poi riapparsa sui social con un post di ringraziamento, senza menzionare Gianluca.

Nel post, l’ex protagonista di Temptation Island ha speso parole di gratitudine e di affetto per tutti coloro che lavorano al programma e anche per i suoi compagni di viaggio, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. La sua scelta, invece, non è stata minimamente considerata, rafforzando ulteriormente le voci che parlavano di una frequentazione già finita. D’altro canto, Gianluca inizialmente aveva ringraziato Francesca su Instagram per le emozioni vissute in questi mesi. Nelle ultime ore, però, è tornato sull’argomento in maniera piuttosto sospetta.

Gianluca Costantino torna a parlare di Francesca Sorrentino: messaggio social dopo Uomini e Donne

Sul suo profilo Instagram, Gianluca Costantino ha pubblicato una storia per ringraziare tutti coloro che l’hanno supportato nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne. Dopodiché, ha assicurato che presto racconterà come stanno andando le cose fuori dal dating show, evitando però qualsiasi riferimento diretto a Francesca Sorrentino. “Mettersi in gioco non è mai semplice. Si parte con una direzione, ma non si sa mai dove si arriverà. Dal canto mio ce l’ho messa davvero tutta. In tanti mi chiedete come stanno andando le cose dopo il programma. Perdonatemi se non ho risposto, prometto che lo farò”, ha scritto l’ex corteggiatore.

Insomma, sebbene non abbia nominato esplicitamente Francesca, pare ormai chiaro che la loro conoscenza non sia andata a buon fine. In tanti aspettano una conferma ufficiale soprattutto da parte di Francesca, considerando la sua permanenza sul trono per ben cinque mesi. Il suo percorso nel programma di Maria De Filippi non è piaciuto molto ai telespettatori, che ora si aspettano da lei più sincerità e trasparenza su quanto accaduto con la sua scelta. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se Francesca o Gianluca sceglieranno di fare chiarezza sulla situazione.