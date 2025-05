Francesca Polizzi sembra aver attirato l’attenzione di un altro ex volto di Uomini e Donne. Sono passati diversi giorni da quando, in una delle ultime registrazioni del dating show, l’ex corteggiatrice ha deciso di eliminarsi e non continuare a corteggiare Gianmarco Steri. All’inizio tra loro era nata una forte complicità, tanto che Gianmarco aveva baciato lei per prima. Tuttavia, dopo quel momento, le cose sono precipitate. Dopo alcune reazioni di lei ritenute eccessive, il tronista ha iniziato ad allontanarsi, lasciandola in disparte per settimane e approfondendo, invece, la conoscenza con le altre corteggiatrici.

Non solo, il barbiere ha spesso avuto atteggiamenti poco gentili nei confronti dell’ex corteggiatrice, attirandosi una pioggia di critiche da parte del pubblico. Stanca di questo trattamento, Francesca ha infine deciso di autoeliminarsi, non presentandosi in studio durante una delle ultime registrazioni. Gianmarco ha accettato la sua decisione senza esitare, dichiarando che, se si fosse presentata, sarebbe stato lui a ‘cacciarla’. Al che, si è scatenata una nuova polemica, con molti utenti che lo hanno definito poco coraggioso.

Francesca Polizzi volta pagina dopo Gianmarco Steri? Spunta un ex corteggiatore di Uomini e Donne

Gianmarco Steri è quindi rimasto con due corteggiatrici, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Tra l’altro, proprio ieri, domenica 4 maggio, ha annunciato che la prossima settimana farà la sua scelta, terminando ufficialmente il suo percorso a Uomini e Donne. Nel frattempo, Francesca Polizzi è tornata attiva sui social, spiegando di essersi presa una pausa durante il suo percorso nel programma per evitare che Gianmarco potesse mettere in dubbio la sincerità delle sue intenzioni. Ora, però, ha scelto di riprendere a creare contenuti, pubblicando diverse foto e video. A quanto pare, i suoi post non sono passati inosservati, attirando l’attenzione di un altro volto noto del dating show: Gianluca Costantino.

Com’è noto, Gianluca ha partecipato al programma pochi mesi fa, diventando la “scelta” di Francesca Sorrentino. Una decisione piuttosto improvvisa che, infatti, ha portato ad una frequentazione naufragata nel giro di pochi giorni. Ora, secondo alcune indiscrezioni circolate sui social, l’ex vippone sembrerebbe interessato ad un’altra Francesca, ovvero l’ex corteggiatrice di Gianmarco. A far sorgere il sospetto, alcuni like lasciati ad un post e ad una storia Instagram che la riguardavano. Sarà solo un gesto casuale o c’è davvero qualcosa sotto? Chissà…