Gianluca Tornese diventa papà dopo Uomini e Donne: tutti i dettagli

In molti si ricorderanno di Gianluca Tornese per le sue partecipazioni a Uomini e Donne, prima come corteggiatore dell’ex tronista Valentina Dallari nel 2014 e, successivamente, come pretendente delle allora troniste Nilufar Addati e Sara Affi Fella nel 2018. A distanza di anni dalla sua avventura nel dating show, Gianluca ha finalmente trovato l’amore al fianco della compagna Marika Spinosa, con la quale aspetta il suo primo figlio. Il loro percorso per diventare genitori è stato piuttosto tortuoso, così come la gravidanza, tra visite e ostacoli.

Adesso, però, i due sembrano più felici e sereni che mai, al punto da sentirsi pronti a condividere con i loro follower più dettagli sull’arrivo del bebè. Poche ore fa, infatti, la coppia ha annunciato che avranno una femminuccia e ha svelato anche il nome scelto: Ginevra. “La gioia è inspiegabile, ti abbiamo sognata e desiderata ogni giorno, arriverà la nostra principessa GINEVRA”, si legge nella didascalia del video del baby show organizzato per celebrare l’attesa dei futuri genitori.

Gianluca Tornese: la sua vita dopo Uomini e Donne

La rivelazione del sesso e del nome del bebè è stata in grande stile. In un video condiviso sul suo profilo Instagram, Gianluca Tornese ha mostrato diverse immagini del baby shower, tra cui il momento in cui il fumogeno rosa ha annunciato che sarà, per l’appunto, una femmina. Da lì, sono partite lacrime e abbracci, coronando l’emozione del momento. Ovviamente, i due erano circondati dall’affetto di familiari e amici, emozionanti per l’arrivo della piccola Ginevra. A questo punto, non resta che continuare a seguire l’ex corteggiatore di Uomini e Donne per scoprire quando nascerà la bambina.