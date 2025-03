Anticipazioni Uomini e Donne, scatta il bacio tra Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato: “È il bacio che ha lasciato il segno”

Nuova registrazione di Uomini e Donne e nuovo colpo di scena per quanto riguarda il trono di Gianmarco Steri. Quest’ultimo ha avuto un’accesa discussione con Cristina Ferrara e nel frattempo c’è stato un riavvicinamento sia con Francesca Polizzi che con Nadia Di Diodato, decidendo di portare in esterna quest’ultima. E proprio durante l’esterna è scattato il bacio tra Gianmarco e Nadia. Stando a quanto riporta l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni Uomini e Donne.

Scendendo nel dettaglio i due hanno parlato del loro percorso e fatto un bilancio e proprio in quell’occasione è scattata la scintilla, i due si sono scambiati effusioni mentre erano sdraiati ed è stata la loro prima volta (lui aveva già baciato le altre). Tuttavia quando l’esterna è stata mostrata in studio le due corteggiatrici Francesca e Cristina hanno avuto una reazione che non è per nulla piaciuta a Steri, o meglio non hanno avuto nessuna reazione. Il tronista, infatti, ha confessato di essere rimasto male del fatto che non si sono arrabbiate e non sono uscite dallo studio. Le due ragazze si sono difese dicendo che essendo sincere e vere si comportano come si sentono e non come lui vorrebbe che reagissero.

Partendo dalle ultime anticipazioni Uomini e Donne si scopre che Gianmarco Steri è ancora molto indeciso su chi sarà la sua scelta dopo oltre due mesi e mezzo di Trono. Chi sceglierà tra le tre ragazze che sta conoscendo meglio. Secondo la maggior parte dei telespettatori c’è molto feeling con Francesca, spigliata, spontanea e sveglia. Molto più turbolento e pieno di liti e discussioni è il rapporto con Cristina mentre adesso il tronista si avvicina sempre di più a Nadia. La più timida delle tre sta tirando fuori il carattere in quest’ultime puntate ed il tronista, incalzato da Maria De Filippi, ha rivelato che tra le tre il bacio che gli ha lasciato di più il segno è proprio quello di Nadia.

Facendo un passo indietro abbiamo lasciato il tronista romano cercare un confronto con la corteggiatrice Cristina Ferrara per chiarire dopo il duro scontro in studio. Tuttavia non solo tra i due non c’è stato nessun chiarimento ma il clima si è riscaldato ancora di più ed alla fine è seguita una violenta lite tra Gianmarco e Cristina: “O cambi atteggiamento e fai la corteggiatrice, senza che tutto ti sia dovuto, o lasciamo perdere.”