Ieri, domenica 11 maggio, Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Dopo circa quattro mesi di trono, il barbiere romano ha deciso di uscire dal programma insieme a Cristina Ferrara, preferendola alla ‘rivale’ Nadia Di Diodato. L’ormai ex tronista ha spiegato di provare dei sentimenti importanti per la ragazza, spendendo comunque belle parole per Nadia e augurandole il meglio. Prevedibilmente, la scelta ha scatenato non poche polemiche. Difatti, in tanti non capiscono come mai si sia esposto così tanto a favore di Nadia nelle ultime registrazioni, accusandolo di averla illusa solo per allungare il suo trono.

D’altro canto, c’è anche chi ha preso le difese del ragazzo, credendo al fatto che fosse realmente indeciso fino all’ultimo e che, alla fine, abbia semplicemente seguito il suo cuore. Nadia, invece, non avrebbe reagito bene alla mancata scelta, arrabbiandosi con l’ex tronista in puntata e pubblicando una storia su Instagram con del vino, interpretata da molti come un riferimento a quanto accaduto con Gianmarco. Ma, come stanno vivendo le prime ore fuori dal programma Cristina e Gianmarco? Secondo alcune segnalazioni, la neo coppia avrebbe già lasciato Roma.

Gianmarco Steri pronto a conoscere la famiglia di Cristina Ferrara: cos’è successo dopo la scelta a Uomini e Donne

Poco fa, l’esperta di Uomini e Donne, Gemma Palagi, ha condiviso una segnalazione ricevuta da una sua follower, secondo cui Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sarebbero stati avvisati in autostrada diretti verso Napoli. Secondo il racconto, l’ex tronista era alla guida dell’auto e appariva sorridente accanto alla sua nuova fidanzata. “Gianmarco e Cristina stanno andando verso Napoli, forse a Salerno da lei. Quindi non saranno presenti alla registrazione di oggi“, ha commentato Gemma. A quanto pare, dunque, a poche ore dalla scelta, il barbiere romano sarebbe già pronto a conoscere la famiglia di Cristina, ufficializzando la loro relazione.

Ad ogni modo, i fan della coppia dovranno attendere ancora qualche giorno prima di poter seguire i primi momenti della loro vita quotidiana. Fino alla messa in onda della scelta, infatti, Gianmarco e Cristina non potranno mostrarsi insieme sui social né condividere dettagli della loro storia sui rispettivi profili Instagram. A questo punto, non resta che attendere qualche settimana per vedere finalmente la conclusione del percorso di Steri nel dating show e scoprire quali saranno le prime mosse social della neo coppia.