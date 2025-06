Venerdì, 30 maggio, è finalmente andata in onda la scelta di Gianmarco Steri con lo speciale di Uomini e Donne. Per chiudere la stagione 2024/2025 del dating show di Maria De Filippi, la Mediaset ha deciso di trasmettere in prima serata la puntata finale, dedicata alla conclusione del percorso di Gianmarco nel programma, iniziato lo scorso settembre come corteggiatore di Martina De Ioannon. Nell’autunno del 2024, infatti, il barbiere romano ha deciso di partecipare alla trasmissione per conquistare Martina, reduce dall’esperienza a Temptation Island.

Nel percorso come corteggiare, Gianmarco è riuscito a conquistare il pubblico, diventando il favorito dei telespettatori. Nonostante ciò, Martina ha deciso di uscire dalla trasmissione con il “rivale” di Steri, ovvero Ciro Solimeno. Al che, Maria ha offerto il trono a Gianmarco, che a gennaio è quindi diventato ufficialmente tronista. Da lì, sono scese migliaia di ragazze per il 28enne, arrivato alla fine con due in particolare: Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Infine, la sua scelta è ricaduta su Cristina, con la quale sta vivendo i primi attimi d’amore lontano dalle telecamere.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara innamorati dopo Uomini e Donne: gli scatti

Come solitamente accade con Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco Steri è stata registrata diverse settimane fa. Solo negli ultimi giorni, quindi, lui e Cristina sono potuti finalmente uscire allo scoperto, tornando attivi sui rispettivi profili Instagram e condividendo i primi scatti insieme. Non solo, la coppia è stata anche avvistata da alcuni fan e, stando alle segnalazioni, attualmente si sta concedendo qualche giorno a Napoli. In particolare, Deianira Marzano ha condiviso alcune foto rubate che ritraggono Gianmarco e Cristina mentre passeggiano abbracciati per le strade di Napoli.

In un altro scatto, invece, i due appaiono sorridenti accanto ad una seguace, che ha successivamente riportato l’immagine all’esperta di gossip. “Gianmarco e Cristina a Napoli, passeggiavano sul lungomare. Bellissimi“, ha scritto l’utente in questione. Insomma, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si stanno godendo al massimo i primi momenti lontano dalle telecamere, vivendosi a pieno la loro nuova storia d’amore.