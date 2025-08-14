Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina stanno insieme o si sono lasciati? Lei rompe silenzio dopo le voci di crisi ed una foto svela tutto

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara di Uomini e Donne stanno insieme o si sono lasciati? Foto di lei svela tutto

Da quando sono usciti insieme dal dating show di Canale 5, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non è passato giorno in cui non finissero nel mirino delle segnalazioni, gli esperti di gossip e tv Deianira Marzano e Lorenzo Pugnaloni per mesi hanno riportato segnalazioni, indiscrezioni e rumor su presunti crisi e presunti riavvicinamenti della coppia. L’ultima indiscrezione, riportata dalla Marzano, riguarda un loro avvistamento a Salerno. I due sono stati visti passeggiare mano nella mano e poi cenare in un ristorante e il sembrava tornato il sereno ma poco dopo un’altra segnalazione ha riportato che tra i due c’è stato del gelo ed hanno trascorso tutto il tempo a litigare.

Uomini e Donne, l'ex tronista Samantha Curcio è diventata mamma: lo strano nome scelto/ Dedica al compagno

Qual è la verità, dunque? Gianmarco e Cristina stanno insieme o si sono lasciati dopo Uomini e Donne? A fare chiarezza ci ha pensato la 26enne partenopea che proprio in questi minuti ha pubblicato una Instagram stories insieme al barbiere romano ironizzando sul suo taglio di capelli paragonandolo alla nota acconciatura di Goku Dragonball. I due sono apparsi felici e sorridenti e con tale video, la cui foto è visibile alla fine dell’articolo, ha voluto rompere il silenzio e rivelare come stanno davvero le cose, smentendo le indiscrezioni su presunti musi lunghi, discussioni e tensioni: Gianmarco e Cristina stanno insieme e a quanto pare la loro storia d’amore continua a gonfie vele dopo Uomini e Donne.



Amici, Verissimo e Uomini e Donne: quando tornano i programmi di Canale 5/ Svelate le date ufficiali

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina di nuovo insieme sui social: crisi superata o strategia?

Nei giorni scorsi siti, giornali ed esperti di gossip hanno parlato di crisi tra Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne. L’ex tronista era partito per un viaggio con gli amici in Sicilia, mentre Cristina è rimasta a Salerno e non avrebbe nascosto di stare molto male per la situazione con il compagno. La presenza del tronista in Sicilia aveva anche scatenato teorie su un suo presunto riavvicinamento a Francesca Polizzi, sua ex corteggiatrice ma la ragazza aveva smentito tutte le illazioni poco dopo. Adesso i due si sono mostrati di nuovo insieme ma sono in molti a porsi delle domande: si tratta di crisi superata o di pura strategia per ottenere visibilità?