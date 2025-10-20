Uomini e Donne Gianmarco Steri e Martina De Ioannon dopo essere tornati single si stanno risentendo, parleranno del loro riavvicinamento al Grande Fratello.

Nell’ultimo periodo si sta parlando spesso di Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, i due si sono conosciuti a Uomini e Donne e sembravano molto complici però non sono usciti insieme dal programma di Maria De Filippi. Lei aveva preferito Ciro Solimeno, subito dopo la conduttrice ha proposto il trono all’ex corteggiatore. Dalla sua seconda esperienza nel noto dating show ha avuto la possibilità di conoscere Cristina Ferrara, la loro storia d’amore però non è durata a lungo dopo la trasmissione.

Grande Fratello 2025, concorrenti deludono la produzione del reality/ "Promettevano fuoco e fiamme ma..."

Da qualche settimana sia Martina De Ioannon che Gianmarco Steri sono tornati single e stando ai rumors che stanno circolando sul web i due non solo si sarebbero risentiti ma si sarebbero anche rivisti. L’ex tronista di Uomini e Donne e Ciro Solimento quando hanno annunciato la rottura avevano detto che avrebbero continuato a rispettarsi per l’amore che c’è stato tra loro. Il sereno però non è durato a lungo, l’ex corteggiatore infatti è sbottato e ha confermato il flirt tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon.

Grande Fratello, Jonas scatena la polemica: "Ho gli ormoni a palla e..."/ Cos'ha detto su Rasha e Grazia

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri stanno insieme dopo Uomini e Donne? Nessuna ufficialità prima del Grande Fratello

Deluso dal comportamento dell’ex fidanzata Ciro Solimeno ha rivelato che lei ha sempre pensato a Gianmarco Steri, a lui ha ammesso che si sono visti e che c’è stato un bacio tra loro. Dopo quello che è emerso negli ultimi giorni c’è molta tensione tra l’ex corteggiatore e la sua ex fidanzata. Lei ha anche cancellato tutte le loro foto di coppia dai suoi profili social anche se fino a qualche giorno fa aveva detto che non lo avrebbe fatto perché Ciro ha fatto parte della sua vita ed è stato troppo importante per lei.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, rottura causata da una fidanzata di Temptation Island? Lei fa chiarezza

Intanto nelle scorse ore Deianira Marzano sul suo profilo Instagram ha pubblicato un messaggio che ricevuto da un utente che ha confermato il fatto che Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si stanno sentendo. Ha poi rivelato che lui fa parte dell’agenzia di Alfonso Signorini che lo vuole nella prossima edizione del Grande Fratello. Sarebbe stata proprio l’agenzia a consigliare ad entrambi di non smentire o confermare perché la storia dovrà andare avanti nella casa del Grande Fratello.