Gianmarco Meo - ex corteggiatore di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne - si è raccontato nel merito del suo percorso nel dating show.

Lo abbiamo conosciuto nel corso dell’ultima stagione di Uomini e Donne: Gianmarco Meo ha tentato per alcune settimane, in qualità di corteggiatore, di conquistare il cuore di Francesca Sorrentino. Un’impresa romantica che a dispetto dei buoni intenti e delle ottime impressioni iniziali, si è di fatto dissolta a causa di alcune incongruenze caratteriali e soprattutto per il polverone sollevato per il ‘caso’ dell’agenzia di moda alle sue spalle. L’ex corteggiatore del dating show si è raccontato in esclusiva a Coming Soon rivelando sia i suoi propositi per il futuro sia il suo pensiero di oggi sul percorso fatto a Uomini e Donne, soprattutto nel merito dei momenti più tesi e discussi.

Gianmarco Meo si è detto soddisfatto del suo percorso a Uomini e Donne, al punto di essere disposto a ripeterlo tanto da corteggiatore quanto da tronista. Al contempo, nel prosieguo dell’intervista, non ha disdegnato anche eventuali partecipazioni future tra reality e programmi cult: “Farei il Grande Fratello e anche l’Isola dei Famosi; sono programmi che ti portano verso nuove esperienze di vita”. Ovviamente, il fulcro del suo racconto non poteva che convergere sul ‘caso’ dell’agenzia che ha di fatto posto fine alla sua avventura alla corte di Francesca Sorrentino.

Gianmarco Meo: “Se ho trovato l’amore dopo Uomini e Donne? Le mie priorità…”

“Se una persona ti piace e vuoi andare oltre superi determinate situazioni…” – ha spiegato Gianmarco Meo a Coming Soon – “A mente fredda dico che forse Francesca non era pronta ad una determinata scelta, forse era finita da troppo poco tempo la sua storia con l’ex fidanzato”. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha dunque spiegato come il fatto di non rivelare di avere un’agenzia di moda alle spalle non fosse a suo dire un problema così grave considerando che: “In quell’ambito ce l’hanno tutti, anche lei ha dichiarato di avere un’agenzia”.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, l’amore non ha ancora bussato alla porta di Gianmarco Meo: “Ora sono concentrato sul lavoro, ma se dovesse arrivare ben venga”. L’ex corteggiatore non preclude dunque la possibilità pur ammettendo di essere più attento su altri ambiti della sua quotidianità: “Vorrei vivere all’estero soprattutto in Spagna”.